Lixandru, precaut Mijlocașul de la FCSB nu subestimează Csikszereda : „Încearcă să prindă ritmul din Liga 1”

CSIKSZ EREDA - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul campioanei, nu subestimează formația din Miercurea Ciuc.

EREDA - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul campioanei, nu subestimează formația din Miercurea Ciuc. Csikszereda - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, duminică, cu începere de la ora 21:00.

FCSB are nevoie de victorie ca de aer în deplasarea de la Miercurea Ciuc.

Campioana României ocupă locul 13, cu 6 puncte, după primele 8 etape, dar chiar și așa, pornește ca favorită în meciul cu Csikszereda, lanterna roșie din Liga 1.

Totuși, Mihai Lixandru este precaut și nu vede în formația nou-promovată un adversar facil.

CSIKSZEREDA - FCSB. Mihai Lixandru: „Încearcă să prindă ritmul din Liga 1”

„Este o echipă care încearcă și ea să prindă ritmul din Liga 1 și clar că nu au avut un început foarte bun, dar niciun meci nu seamănă cu altul și nu au fost meciuri în care să arate foarte rău sau diferențe mari.

Echipele sunt echilibrate, cu oricine joci e un meci greu și sperăm să ne facem noi meci ușor, să jucăm inteligent și să câștigăm”, a spus Mihai Lixandru într-un interviu acordat eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Lixandru consideră că partida cu FC Botoșani, din etapa următoare, programată tot în deplasare, e la fel de dificilă.

„Nu știu dacă sunt adversari facili. În primul rând sunt două meciuri în deplasare pe niște terenuri grele. Importat este să luăm cele trei puncte la Miercurea Ciuc și după să ne concentrăm pe meciul cu Botoșani. Este foarte important să legăm aceste două victorii, dar e clar că nu vor fi meciuri ușoare”, a mai adăugat Lixandru.

Inițial, partida cu Csikszereda fusese programată la București, însă cele două echipe au ajuns la un acord pentru inversarea meciurilor.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport