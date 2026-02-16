Sorana Cîrstea, în turul II la Dubai Românca a câștigat primul meci după succesul de la Transylvania Open. Gabriela Ruse, eliminată în primul tur +21 foto
Sorana Cîrstea, în turul II la Dubai Românca a câștigat primul meci după succesul de la Transylvania Open. Gabriela Ruse, eliminată în primul tur

Ștefan Neda
Publicat: 16.02.2026, ora 14:26
Actualizat: 16.02.2026, ora 14:27
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, 39 WTA) s-a calificat în turul doi al turneului WTA Dubai.
  • Jucătoarea din România a trecut în primul tur de Aliaksandra Sasnovich (31 de ani, 113 WTA), din Belarus

Cîrstea s-a impus în două seturi, scor 6-3, 7-6(6), bifând prima victorie după cucerirea trofeului de la Transylvania Open, în urmă cu puțin peste o săptămână.

Sorana Cîrstea s-a calificat în turul doi la WTA Dubai

Partida din primul tur al turneului de 1.000 de puncte WTA a durat o oră și 50 de minute, iar Sorana va avea mai departe o adversară mult mai dificilă, Linda Noskova (21 de ani, 14 WTA), din Cehia.

„Sunt foarte fericită că am câștigat acest meci. Am avut o adversară dificilă, a jucat foarte agresiv în setul secund. Am controlat meciul și sunt foarte fericită că m-am impus.

Am reușit să cuceresc un titlu acasă (n.r. - la Cluj), era un vis pe care voiam să-l îndeplinesc. E foarte tare adrenalina când joci acasă, așteptările acolo sunt foarte mari. E foarte emoționant să joci în fața oamenilor tăi, dar am reușit să am o săptămână magnifică.

E foarte special să vin și aici, la Dubai. Când nu călătoresc în circuit, petrec mult timp aici, e un fel de a doua mea casă. Îmi face plăcere să mă antrenez aici și să joc aici la Dubai. Sper să am un drum lung la această ediție”, a declarat Sorana Cîrstea, după meci, potrivit gsp.ro.

Pentru calificarea în turul doi, Cîrstea va încasa suma de 26.000 de dolari şi 65 de puncte WTA.

FOTO. Finala Transylvania Open 2026 dintre Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, scor 2-0

Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Finala Transylvania Open 2026 / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Gabriela Ruse (28 de ani, 80 WTA) a fost eliminată în primul tur al competiției, de către Emma Navarro (24 de ani, 19 WTA), scor 4-6, 5-7.

Tot astăzi, Jaqueline Cristian trebuia s-o înfrunte pe Victoria Mboko (19 ani, 10 WTA), sportivă care fost finalistă la WTA Doha, însă aceasta s-a retras din turneu și va fi înlocuită de Petra Marcinko (69 WTA).

