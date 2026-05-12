CSM București, anunț despre bilete De unde pot fi achiziționate tichetele pentru Final Four-ul Ligii Campionilor + care e prețul

CSM București a pus în vânzare bilete pentru Final Four-ul Ligii Campionilor, competiție care va avea loc la MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

„Tigroaicele” vor juca în semifinale cu Metz, în timp ce cealaltă semifinală le va pune față în față pe Brest Bretagne și Gyor.

Campiona României a anunțat că i-au fost alocate 530 de bilete, însă 100 au fost reținute pentru a fi puse la vânzare către sponsori și sportivele clubului.

Începând cu ora 13:00, cele 430 de tichete rămase pentru fani au fost puse în vânzare.

Prețul unui bilet este de 180 de euro, echivalentul a aproximativ 980 de lei. Tichete pot fi achizionate AICI.

„Budapesta, cel mai așteptat Final4 și emoții la maximum.

Dăm startul vânzărilor pentru biletele la Raiffeisen Bank EHF FINAL4!

MVM Dome, Budapesta

6-7 iunie 2026

Ne vedem în tribune pentru încă o pagină de istorie!”, a anunțat CSM București pe pagina de Facebook.

Programul Final Four-ului din MVM Dome, Budapesta

EHF a stabilit ca meciul dintre CSM București și Metz să deschidă balul Final 4-ului, într-o partidă programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00.

Cea de-a doua semifinală va avea loc de la ora 19:00, în timp ce finalele se vor juca duminică, 7 iunie, la aceleași ore.

Sâmbătă, 6 iunie

Ora 16:00 - CSM București – Metz

Ora 19:00 - Gyor – Brest

Duminică, 7 iunie

Ora 16:00 - Finala mică

Ora 19:00 - Finala mare

2016 este anul în care CSM București și-a trecut în palmares singurul trofeu al Ligii Campionilor

