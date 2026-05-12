Omagiu pentru Diogo Jota  FOTO. Liverpool a publicat primele imagini cu  monumentul dedicat fotbalistului  decedat în 2025

Clubul Liverpool a publicat, luni, imagini cu noul monument comemorativ realizat în semn de omagiu pentru Diogo Jota, fostul jucător al echipei, decedat în vara anului trecut.

Detalii despre cum va arăta acesta și unde va fi amplasat, în rândurile de mai jos.

Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, și-au pierdut viața în noaptea de 2 spre 3 iulie 2025, în urma unui accident rutier produs pe o autostradă din Spania.

Imagini cu monumentul dedicat lui Diogo Jota și fratelui său

Memorialul este intitulat „Forever 20” și evidențiază legătura specială dintre Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, dar și dragostea și respectul pe care le-au primit din partea familiei, coechipierilor și a suporterilor.

Elementul central al monumentului este o sculptură în formă de inimă curgătoare, inspirată din modul cum obișnuia Jota să sărbătorească golurile, conform liverpoolfc.com.

Dacă este privită din diferite unghiuri, se pot observa numerele 20 și 30, cele pe care le aveau cei doi foști fotbaliști.

Liverpool FC has today revealed images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva, following their tragic passing last July ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 11, 2026

Memorialul va include și versurile melodiei dedicate lui Diogo Jota, care este cântată de fanii lui Liverpool în minutul 20 al fiecărui meci.

Clubul a anunțat că data inaugurării monumentului va fi anunțată ulterior, dar a precizat că va fi amplasată pe 97 Avenue, locul unde mii de omagii au fost aduse de suporteri.

Memorialul va fi amplasat pe un soclu din piatră, pe care va fi gravat cu laser un mesaj dedicat celor doi frați care au decedat anul trecut.

„De asemenea, memorialul va include și elemente personale care reflectă viața lui Diogo Jota dincolo de fotbal, inclusiv detaliul unei manete de joc amplasate pe soclu, și va reprezenta un simbol permanent al iubirii, unității și comemorării, un loc în care oamenii să poată veni pentru a reflecta, a-și aminti și a-și arăta respectul”, a mai notat clubul Liverpool.

Diogo Jota a murit într-un accident rutier cumplit

Accidentul s-a produs în luna iulie a anului trecut, pe teritoriul Spaniei. Cei doi frați se aflau în vacanță când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Cariera lui Diogo Jota

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Realizările lui Diogo Jota:

Campion al Angliei (2024-2025 - Liverpool)

Câștigător UEFA Nations League (2019 și 2025 - Portugalia)

Câștigător FA Cup (2022 - Liverpool)

Câștigător al Cupei Ligii Angliei (2022 și 2024 - Liverpool)

