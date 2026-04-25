Gyor/ Foto: IMAGO
Știm primele echipe din Final Four CSM București și Gloria Bistrița luptă duminică pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 23:44
  • Gyor (Ungaria) și Metz (Franța) sunt primele două echipe calificate în Final Four-ul Ligii Campionilor, programat La MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

Gyor, câștigătoarea ultimelor două ediții de Liga Campionilor, nu a avut nicio emoție în reeditarea finalei de anul trecut, cu Odense.

„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut  falimentul  clubului din Liga 1:  „La fel au făcut și ei”
Citește și
„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut falimentul clubului din Liga 1: „La fel au făcut și ei”
Citește mai mult
„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut  falimentul  clubului din Liga 1:  „La fel au făcut și ei”

Gyor, calificare en-fanfare în Final Four-ul Ligii Campionilor

După victoria la 8 goluri din Danemarca (36-28), maghiarele s-au distrat la retur.

Gruparea condusă de fostul antrenor de la CSM București, suedezul Per Johansson (55 de ani), s-a impus cu 40-25 (76-53 la general).

Kristina Jorgensen și Dione Housheer au fost cele mai bune marcatore al lui Gyor, cu câte 7 goluri.

După succesul cu Odense, maghiarele au obținut pentru a 8-a oară calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor.

De menționat că în anul 2020, competiția a fost anulată din cauza pandemiei, iar trofeul a rămas neacordat.

7 trofee
ale Ligii Campionilor a câștigat Gyor (2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025)

Metz merge și ea la Budapesta

Dacă „dubla” dintre Gyor și Odense a fost una dezechilibrată, același lucru nu se poate spune și despre confruntare dintre Metz și Ferencvaros.

Cele două echipe au început partida din Franța de la scorul de 31-31, dar experiența campioanei din Hexagon și-a spus cuvântul.

Metz a condus pe toată durata duelului, iar în cele din urmă s-a impus, 31-28 (62-59 la general).

Principala marcatore pentru trupa lui Emmanuel Mayonnade a fost Tyra Axner, cu 8 goluri.

Ultimele calificate în Final 4 se decid duminică, atunci când CSM București și Gloria Bistrița încearcă să recupereze handicapul de un gol în fața celor de la Esbjerg, respectiv Brest.

Meciurile vor fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, după cum urmează:

  • Ora 17:00 – CSM București vs. Team Esbjerg (25-26 în tur)
  • Ora 19:00 – Brest vs. Gloria Bistrița (36-35 în tur)

Citește și

Scandal uriaș în Italia VIDEO Meciul lui Chivu, implicat direct în acuzațiile de fraudă!  Imagini incredibile din camera VAR: „E penalty?” / „Vino la monitor!”
Campionate
21:09
Scandal uriaș în Italia VIDEO Meciul lui Chivu, implicat direct în acuzațiile de fraudă! Imagini incredibile din camera VAR: „E penalty?” / „Vino la monitor!”
Citește mai mult
Scandal uriaș în Italia VIDEO Meciul lui Chivu, implicat direct în acuzațiile de fraudă!  Imagini incredibile din camera VAR: „E penalty?” / „Vino la monitor!”
Popovici, poker la Campionatele Naționale VIDEO. David   a câștigat aurul și la 100m liber: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”
Înot
20:26
Popovici, poker la Campionatele Naționale VIDEO. David a câștigat aurul și la 100m liber: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”
Citește mai mult
Popovici, poker la Campionatele Naționale VIDEO. David   a câștigat aurul și la 100m liber: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
