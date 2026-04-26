„Nu știu ce a fost în mintea lui" Porumboiu a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată cu Szabolcs Kovacs din CFR - U Cluj
Adrian Porumboiu și Szabolcs Kovacs. Foto: Sportpictures
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 15:06

În minutul 77, arbitrul Szabolcs Kovacs a vrut să-i arate al doilea cartonaș galben lui Karlo Muhar, după o intervenție asupra lui Nistor, însă s-a răzgândit în ultimul moment.

„Galben clar, cu consecința roșu! Mai «hotărât» a fost Pancu, care l-a schimbat pe Muhar! Greu de explicat, greu de înțeles gestul arbitrului!

A dus mâna să arate cartonașul galben și bănuiesc că și-a dat seama că ar fi al doilea.

Nu știu ce a fost în mintea lui. Un singur lucru cert trebuia să se întâmple, și anume să acorde avertisment”, a declarat Adrian Porumboiu pentru GOLAZO.ro.

  • Szabolcs Kovacs este fratele lui Istvan Kovacs (41 de ani), arbitrul român care a condus câte o finală de Conference League, Europa League și Champions League.

Faza a stârnit reacții și după meci. Ovidiu Bic și Iulian Cristea au acuzat arbitrajul, după înfrângerea din Gruia.

„A vrut clar să dea al doilea «galben» și s-a râzgândit când a văzut că mai avea unul. Sigur, după gestul lui, asta a fost. Știa ca avea «galben» și nu a vrut să dea «roșu»”, a declarat Ovidiu Bic la Digi Sport.

Cristea, stoperul lui U Cluj, a întărit afirmațiile făcute de coechiperul său.

„Din păcate, acel penalty s-a dat, dar mi s-a părut ciudată faza cu Muhar, când putea să ia al doilea «galben». A vrut să i-l dea, apoi probabil i-a fost semnalat din camera VAR sau de al patrulea arbitru.

De aia avem VAR, lasă decizia din teren și o corectezi după. A fost un joc închis, din păcate nu am reușit să câștigăm și ne doare, mai ales pentru suporterii ăștia frumoși”, a spus fundașul.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca și susținător al Universității Cluj, l-a ironizat pe Szabolcs Kovacs pe rețelele de socializare.

Un mesaj pentru arbitrul partidei, dl. Szabolcs Kovacs (fratele marelui arbitru internațional, Istvan Kovacs): Tot în popor se spune: «un nume bun este mai prețios decât orice bogăție»! Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie! Emil Boc

CFR Cluj s-a impus prin golul marcat de Andrei Cordea, din penalty, în minutul 70.

