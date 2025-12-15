CSM București transferă din Ungaria Ce vedete ar fi semnat deja cu campioana României
Daria Dmitrieva/ Foto: IMAGO
Handbal

CSM București transferă din Ungaria Ce vedete ar fi semnat deja cu campioana României

Alexandru Smeu
Publicat: 15.12.2025, ora 20:42
alt-text Actualizat: 15.12.2025, ora 20:42
  • Rusoaica Daria Dmitrieva și maghiara Viktoria Lukacs Gyori, ambele 30 de ani, au semnat cu CSM București, până în 2028.
  • Ele se vor alătura campioanei României în vară.

Deși sezonul 2025-2026 este încă în plină desfășurare, CSM București a demarat deja campania de transferuri pentru stagiunea viitoare.

Campioana României a ajuns la un acord cu centrul Daria Dmitrieva și extrema dreaptă Viktoria Lukacs Gyori, scrie gsp.ro.

Daria Dmitrieva a semnat cu CSM București

Medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2016, alături de naționala Rusiei, Dmitrieva vine de la Ferencvaros.

Chiar în acest sezon a marcat 6 goluri în poarta celor de la CSM București, în duelul din Liga Campionilor, câștigat de campioana României, scor 31-28.

Daria Dmitrieva/ Foto: IMAGO Daria Dmitrieva/ Foto: IMAGO
Daria Dmitrieva/ Foto: IMAGO

De-a lungul carierei, ea a mai evoluat pentru Dinamo Volvograd, Lada Togliati, TSKA Moskova și Krim.

Potrivit sursei citate, Daria Dmitrieva va avea locul de titulară asigurat, după plecarea lui Elizabeth Omoregie, chiar la Ferencvaros.

Viktoria Lukacs Gyori va juca și ea la CSM București

De partea cealaltă, internaționala maghiară vine de la Gyor.

Viktoria Lukacs Gyori este medaliată cu bronz, alături de Ungaria la Campionatul European din 2024 și câștigătoare de Liga Campionilor, cu Gyor în 2024 și 2025.

Viktoria Lukacs Gyori/ Foto: IMAGO Viktoria Lukacs Gyori/ Foto: IMAGO
Viktoria Lukacs Gyori/ Foto: IMAGO

La fel ca viitoarea sa coechipieră, extrema dreaptă va fi și ea titulară, după ce daneza Trine Jensen Ostergaard și-a anunțat plecarea la sfârșitul sezonului.

În acest moment, CSM București este lider în Liga Florilor, cu 18 puncte, în timp ce în Liga Campionilor ocupă locul 5, în grupa B, după 8 meciuri.

