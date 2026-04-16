CSM București, o nouă lovitură „Tigroaicele" se întăresc cu una dintre cele mai importante jucătoare din naționala Suediei
Jenny Carlson FOTO: CSM București
Handbal

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 00:17
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 00:17
  • Jenny Carlson (30 de ani), handbalistă cu 81 de prezențe în naționala Suediei, a semnat cu CSM București.

Aceasta va îmbrăca tricoul „tigroaicelor” începând cu sezonul următor.

Jenny Carlson a semnat cu CSM București

Carlson este una dintre cele mai valoroase coordonatoare de joc din handbalul nordic, așa cum a precizat CSM București în anunțul de prezentare.

De-a lungul carierei sale, aceasta a mai jucat la cluburi mari precum Aalborg, Brest, Ludwigsburg sau Molde, echipă de la care va pleca în vară, pentru a ajunge la București.

Jenny Carlson a fost la numeroase turnee finale alături de naționala Suediei, fiind o prezență constantă în echipa nordicelor.

„Sunt foarte fericită și mândră că am devenit parte a familiei CSM. Un club cu multă istorie și succese remarcabile, pe care l-am admirat întotdeauna.

Aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu Bojana și tot staff-ul, cu viitoarele mele coechipiere și să mă bucur împreună cu fanii, care dau întotdeauna dovadă de mult suflet și pasiune!

În sezonul viitor sunt gata să lupt alături de voi!”, a declarat Jenny Carlson la momentul semnării contractului cu CSM, conform site-ului oficial al clubului.

„CSM București anunță transferul centrului Jenny Carlson, începând cu sezonul competițional următor.

Născută la 17 aprilie 1995, Jenny Carlson (Jenny Helen Karlsson) este o handbalistă suedeză care evoluează în prezent pentru Molde Elite și este o prezență constantă în naționala Suediei.

Recunoscută pentru viziunea în joc, inteligența tactică și capacitatea de a organiza faza ofensivă, Jenny este una dintre cele mai valoroase coordonatoare de joc din handbalul nordic.

De-a lungul carierei sale, viitoarea jucătoare a CSM București a evoluat pentru cluburi importante într-unele dintre cele mai competitive campionate din Europa, acumulând o experiență solidă în campionatul danez, în cel francez când a făcut pasul către Brest Bretagne Handball sau în cel german când s-a mutat la HC Ludwigsburg.

Cu echipa națională, Jenny Carlson a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2020 și 2024 și la mai multe ediții de Campionate Europene (2 ediții) sau Mondiale (3 ediții), confirmându-și statutul de jucătoare de top la cel mai înalt nivel”, a transmis CSM București.

