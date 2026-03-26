CFR, pe Cluj Arena? Ce răspuns a primit clubul de la șeful CJ Cluj, după ce a cerut să se mute pe stadionul rivalei din oraș
CFR Cluj pe Cluj Arena FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

CFR, pe Cluj Arena? Ce răspuns a primit clubul de la șeful CJ Cluj, după ce a cerut să se mute pe stadionul rivalei din oraș

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.03.2026, ora 18:10
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 18:11
  • CFR Cluj a redactat o cerere oficială pentru a juca meciurile de pe teren propriu pe Cluj Arena, stadion pe care își dispută meciurile de „acasă” marea rivală din oraș, Universitatea.
  • Arena se află în proprietatea Consiliului Județean Cluj.
  • Cererea grupării din Gruia, dar și răspunsul președintelui CJ Cluj, în rândurile de mai jos.

În urmă cu patru zile, Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, anunța că gruparea feroviară și-ar dori să evolueze pe Cluj Arena, motivul fiind costurile prea mari pe care CFR este nevoită să le achite pentru a juca pe propria arenă.

Cererea formulată de CFR Cluj

Iuliu Mureșan s-a ținut de cuvânt și a înaintat o cerere oficială către autoritățile locale:

„Un astfel de stadion, construit după o investiţie majoră şi adus la cele mai înalte standarde pentru a găzdui toate evenimentele din judeţul nostru, constituie un reper important pentru toţi clujenii care doresc să se bucure de sport, cultură şi divertisment.

Importanţa şi frumuseţea unei astfel de investiţii se regăseşte şi în sentimentul de apartenenţă al tuturor celor care contribuie activ la întreţinerea ei.

Practic, fiecare locuitor al oraşului nostru are o contribuţie reală în buna funcţionare a Arenei, indiferent de echipa pe care o susţine, de sportul pe care îl iubeşte sau de artiştii pe care doreşte să îi urmărească pe stadion.

Suntem oraşul care se poate mândri cu o arenă modernă, bine întreţinută, cu un potenţial constant de creştere şi dezvoltare, dar şi cu un gazon hibrid de invidiat, poate cel mai bun din România, toate acestea datorându-se colaborării şi efortului comun, al tuturor cetăţenilor.

Cluj Arena a fost gazda unor meciuri cu rezonanţă internaţională: meciurile Campionatului European U21, meciul demonstrativ «Barca Legends şi Generaţia de Aur», dar şi duelurile Echipei Naţionale a României cu Danemarca, Slovenia sau Chile”.

Cluj Arena a devenit un loc al tuturor suporterilor

În continuarea cererii sale, Iuliu Mureșan a mai spus:

„Stadionul a fost «Acasă» atât în Cupa României pentru echipe ca Sănătatea Cluj sau Avântul Bizonii Recea Cristur, dar şi în Europa pentru Pandurii Târgu Jiu.

Dincolo de rivalităţile locale, cu ocazia acestor meciuri am putut observa cum Cluj Arena a devenit un loc al tuturor suporterilor, alb-vişinii, alb-negri sau ai oricăror alte combinaţii de culori, bucurându-se de spectacol şi de sportul pe care-l iubesc.

Astfel de exemple pot continua şi cu fotbalul intern unde, pe Stadionul Ghencea evoluează atât CSA Steaua, cât şi FCSB, echipe aflate chiar într-un litigiu privind identitatea cluburilor, Arena Naţională - la fel, un stadion public - pe care evoluează toate echipele din Bucureşti (FCSB, Dinamo şi Rapid), dar şi Stadionul Ion Oblemenco din Craiova pe care evoluau, până de curând, atât FC U Craiova 1948 cât şi CS Universitatea Craiova.

Exemplele pot continua şi cu fotbalul extern, nu foarte departe de noi, în Italia, unde, in ciuda unor rivalităţi mult mai intense, SS Lazio şi AS Roma sau Inter Milano şi AC Milan, echipe de tradiţie ale comunităţii de care aparţin, împart în mod echilibrat arenele sportive, în beneficiul tuturor.”

11 octombrie 2011
este data la care a fost inaugurat Cluj Arena. Stadionul are o capacitate de 30.201 locuri

În finalul documentului transmis către Consiliul Județean Cluj, Iuliu Mureșan a explicat motivele pentru care CFR Cluj dorește să evolueze în „casa” rivalei Universitatea.

„Astfel, invocând argumentele mai sus-menţionate, la care se adaugă costurile foarte mari de întreţinere pe care echipa noastră este nevoită să le suporte pentru întreţinerea stadionului propriu, a suprafeţei de joc a acestuia şi a tuturor facilităţilor oferite suporterilor - un cost net superior în comparaţie cu costurile necesare închirierii Cluj Arena, care reprezintă o adevărată presiune financiară asupra clubului nostru, reiterăm dorinţa ca meciurile echipei FC CFR 1907 Cluj, considerate acasă, să fie disputate pe stadionul tuturor clujenilor, Cluj Arena.

Prin închirierea şi utilizarea arenei, clubul nostru ar contribui suplimentar la creşterea veniturilor Cluj Arena, sumă care ulterior poate fi folosită pentru dezvoltarea proiectelor instituţiei dumneavoastră.

Este important de menţionat că niciuna dintre echipele clujene de primă ligă nu îşi dispută meciurile de pe teren propriu în aceeaşi zi, fapt care nu ar împiedica închirierea Cluj Arena de către ambele formaţii.

Intenţionăm, cu această dorinţă, să stimulăm şi să consolidam şi mai mult sentimentul de comunitate, reducând implicit rivalităţile şi efectul acestora, care nu fac cinste niciunuia dintre cele două cluburi ale comunităţii clujene”, se arată în cererea CFR-ului.

Cum a răspuns Consiliul Județean la cererea CFR-ului

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a oferit un răspuns pozitiv, astfel că CFR Cluj are cale deschisă pentru a juca pe Cluj Arena.

„Cluj Arena este, așa cum am afirmat-o deseori, casa comunității. O comunitate se creează și se dezvoltă prin dialog și cooperare, buna înțelegere a fiecăreia dintre părți.

Pentru a evolua, astfel, în comunitate, considerăm că cel mai important lucru, azi, este ca cele două echipe clujene aflate în Prima Ligă să dezvolte propriul dialog, inclusiv cu privire la modul în care se desfășoară meciurile din următorul sezon fotbalistic – și nu ne referim aici doar la meciurile directe.

Iubirea găsește întotdeauna o cale. Astăzi nu luăm o decizie despre un meci. Luăm o decizie despre cine suntem noi toți, clujenii. Clujul nu este mic. Clujul nu este al unui singur glas, al unei singure culori, al unei singure istorii. Clujul este al tuturor celor care îl trăiesc, îl iubesc și îl construiesc, zi de zi.

Cluj Arena nu este doar un stadion. Nu este doar beton, oțel și scaune. Este un simbol ridicat din încrederea oamenilor, din contribuția lor, din ideea simplă și puternică că ceea ce construim împreună trebuie să servească tuturor. Eu sunt un om asumat cu bune și rele. Dar asumat. Niciodată nu o să mă ascund în spatele altora sau a legislației interpretată după interesul fiecăruia.

De aceea, decizia mea este una limpede: Cluj Arena rămâne casa comunității. Și, ca orice casă construită din bani publici, ea nu poate fi închisă în fața niciunui membru al acestei comunități”, a transmis Alin Tișe, conform monitorulcj.ro.

FOTO. Imagini de la U Cluj - CFR Cluj, scor 2-1

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - CFR Cluj MECI FOTO. Sport Pictures (1).jpeg U Cluj - CFR Cluj MECI FOTO. Sport Pictures (2).jpeg U Cluj - CFR Cluj MECI FOTO. Sport Pictures (3).jpeg U Cluj - CFR Cluj MECI FOTO. Sport Pictures (4).jpeg U Cluj - CFR Cluj MECI FOTO. Sport Pictures (5).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CFR Cluj STADION Iuliu Muresan liga 1 u cluj cluj arena alin tise
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 10 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share