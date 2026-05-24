Moment de superclasă! VIDEO. Tavi Popescu o duce pe FCSB în finala barajului, după o acțiune irezistibilă

FCSB - BOTOȘANI. În sfârșit, Tavi Popescu. O cursă care arată calitățile excelente ale extremei roș-albastre.

Gol în stilul Neymar. Golul de 4-3 pentru FCSB. Golul calificării în finala barajului cu Dinamo.

De multe ori s-a spus că Tavi Popescu are un mare talent, dar îl irosește, nu știe să profite de el.

La fel, mulți îi reproșau pregătirea fizică, susținând că nu are forță deloc și e prea slab, prea fragil pentru a rezista la dueluri, la contacte.

La 3-3 în prelungiri, Tavi Popescu a ieșit la lumină

Nimeni nu i-a negat calitățile. Și duminică seară, aceste calități, tehnica și viteza, au oferit un gol de toată frumusețea.

În cel mai important moment, la 3-3 în a doua repriză de prelungiri a barajului de Conference cu Botoșani, extrema a ieșit la lumină.

În minutul 107, Popescu a demarat din colțul careului mare și nimeni nu l-a putut bloca.

Tavi Popescu, gol în stilul Neymar

Un adversar driblat în viteză, al doilea adversar fentat, al treilea, toți în cascadă. Și, singur cu Anestis, a plasat mingea cu ușurință la colțul lung.

O acțiune perfectă, în stilul Neymar. Golul calificării FCSB în finala barajului cu Dinamo.

Copleșit de îmbrățișările colegilor, a îngenuncheat pe gazon. Mulțumea Divinității pentru aceste momente de vis.

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo în FCSB - Botoșani 4-3

