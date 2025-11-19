„Rămâneți la baraj?” Cum a răspuns Lucescu » Reacție nervoasă: „Există o limită! Dacă aș spune exact ce gândesc...”

România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a vorbit despre succesul din ultima etapă a preliminariilor.

Il Luce a răspuns criticilor de pe durata întregii campanii de calificare la CM 2026 și a evitat să răspundă direct dacă va fi pe bancă și la baraj.

Mircea Lucescu a fost mulțumit de prestația „tricolorilor” contra naționalei din San Marino.

România - San Marino 7-1 . Mircea Lucescu și-a lăudat jucătorii: „De data asta au jucat cum îmi doresc”

„Au jucat de data asta așa cum doresc eu. O echipă care combină mult, care joacă în viteză, care schimbă direcția de joc, cu jucători care apar la combinații.

Totdeauna au avut superioritate numerică: 2 contra 1, 3 contra 2. Am marcat șapte goluri, puteau să fie și 12. Am întâlnit o echipă slabă în seara asta. Poate nici ei n-au reușit să se adapteze pe terenul de joc”, a spus Mircea Lucescu, la finalul partidei de pe „Ilie Oană”.

Deși meciul de la Ploiești nu mai conta în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială, selecționerul a urmărit ca jucătorii săi să îndrepte greșelile din meciul pierdut cu Bosnia, 1-3.

„ M-a preocupat să-i văd pe băieți că după meciul cu Bosnia prezintă în teren un alt tip de fotbal pe care noi îl dorim foarte mult.

Le-am interzis categoric să joace cu mingi lungi și să încerce să iasă din apărare, jucând, eliminând adversarii și ajungând în careul de 16 metri. Am făcut ceea ce trebuia să facem: am centrat pe jos, între portar și apărători”, a continuat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, furios pe contestatari: „Există o limită”

Mircea Lucescu a răbufnit la adresa celor care l-au criticat pe parcursul acestei campanii de calificare.

„Dacă aș spune exact ce gândesc în legătură cu asta... oamenii ăștia nu țin cu echipa națională, creând o astfel de atmosferă, în detrimentul echipei naționale.

Sunt convins că sunt oameni care se bucură dacă echipa națională pierde, ca ei să spună «am avut dreptate, echipa asta nu valorează nimic».

Nu poți să faci echipa națională o echipă de curci sau alte lucruri jignitoare. Este incredibil comportamentul acestor oameni.

Există o limită, există o linie peste care nu se poate trece. Există un bun simț, există un respect pentru o carieră întreagă și a jucătorilor, și a mea”, a declarat selecționerul României.

Întrebat dacă va conduce România la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, Mircea Lucescu a răspuns indirect: „Eu mâine mă duc la tragerea la sorți”.

Cum arată urnele de la baraj

România va intra la baraj în ultima urnă, alături de celelalte echipe calificate prin intermediul Nations League. Va evolua în deplasare în semifinale, pe terenul unei formații din urna 1.

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Punctaj 1. AUSTRIA 19 2. Bosnia 17 3. România 13 4. Cipru 8 5. San Marino 0 * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj * Austria se califică la CM 2026, Bosnia și România merg la baraj

