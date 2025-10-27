„De ce să ne panicăm?” Dan Șucu, declarații în Italia, după ce Genoa a ajuns ultima în Serie A: „Am trăit asta și la Rapid”
Dan Șucu FOTO: GENOA CFC
„De ce să ne panicăm?” Dan Șucu, declarații în Italia, după ce Genoa a ajuns ultima în Serie A: „Am trăit asta și la Rapid”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 19:02
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 20:00
  • Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al clubului Genoa, a reacționat în presa din Italia după înfrângerea cu Torino, 1-2, care a trimis echipa pe ultimul loc în Serie A.
  • Finanțatorul s-a deplasat în Italia pentru a găsi o soluție de rezolvare a crizei de rezultate pe care o traversează echipa cu doar 3 puncte în 8 etape.

Întrebat despre situația critică în care se află Genoa, Dan Șucu a făcut o paralelă cu situația prin care a trecut Rapid în stagiunea precedentă, când giuleștenii au obținut o singură victorie în play-off.

Dan Șucu, declarații în Italia, după ce Genoa a ajuns ultima în Serie A: „Am trăit asta și la Rapid”

„Sincer, sunt puțin dezamăgit de rezultatul de ieri, care a venit după alte rezultate dezamăgitoare. Momentan, norocul nu e de partea noastră.

În orice domeniu, chit că e vorba de afaceri sau sport, dacă nu există concentrare, lucrurile nu merg bine.

Am mai trecut prin vremuri grele și în România. E clar că acolo ne propunem să fim pe podium, iar dacă lucrurile vor merge prost vom termina pe cinci sau șase.

Acum, că aici suntem pe ultimul loc, e ceva nou și pentru mine. Nu l-am mai trăit și la Rapid. Cuvântul magic e încrederea”, a spus Dan Șucu, potrivit buoncalcioatutti.it.

Acționarul român are încredere că echipa de pe „Luigi Ferraris” va redresa situația din campionat și își va îndeplini obiectivul.

„Nu văd de ce să ne panicăm”

Am învățat să fiu un manager de oameni și pentru oameni. Am mare încredere în echipa noastră și în antrenor. Sunt sigur că ne vom atinge obiectivul, nu văd de ce ar trebui să ne panicăm.

Văd o echipă care joacă bine și care își creează ocazii, ieri am făcut-o chiar și în ultimele minute. Același lucru l-am mai trăit și la Rapid. Cuvântul magic e încrederea”, a continuat Dan Șucu.

Dan Șucu a zburat de urgență în Italia

Dan Șucu a mers în Italia pentru a rezolva criza pe care o traversează clubul. Acționarul român a fost alături de lot în cantonamentul de săptămâna trecută.

Prezent la ultima partidă disputată de „grifoni” în Serie A, Dan Șucu a asistat la un nou rezultat negativ al echipei.

Elevii lui Patrick Vieira au cedat, pe Stadio Olimpico Grande, împotriva celor de la Torino, 1-2, deși au deschis scorul prin Morten Thorsby, în minutul 8.

Gazdele au întors rezultatul după autogolul lui Stefano Sabelli (63) și golul venit în ultimul minut al lui Guillermo Maripan.

