Vinicius: „mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico

Elevii lui Xabi Alonso conduceau deja cu 2-1, datorită golurilor marcate de Mbappe și Bellingham, iar tehnicianul a decis să-l înlocuiască pe brazilian cu conaționalul său, Rodrygo.

Real Madrid – Barcelona 2-1 . Vinicius, conflict cu Xabi Alonso: „Eu, Mister? Mai bine plec din echipă”

Nemulțumit de decizia antrenorului, Vinicius și-a arătat frustrarea pe teren, ridicând brațele și întrebându-l pe tehnician: „Eu? Eu? Mister, Mister!”, conform marca.com.

Imediat după aceea, a părăsit terenul și s-a îndreptat direct spre vestiare, fără să dea mâna cu tehnicianul.

Pe drumul către tunel ar fi rostit: „Eu plec de la echipă... Plec, mai bine plec!”.

Xabi Alonso a încercat să calmeze spiritele de pe margine, strigându-i: „Hai, Vini, hai naibii!”.

Extrema celor de la Real s-a lovit ușor cu palma în piept și a exclamat un clar „du-te dracului!”, în timp ce se îndrepta spre tunelul stadionului, conform sursei citate.

Vinicius Junior s-a întors pe banca de rezerve

Pentru aplanarea conflictului, antrenorul de portari, Luis Llopis, a mers în vestiar și a vorbit cu jucătorul.

După o discuție, Vinicius a revenit pe bancă alături de colegii săi, semn că situația s-a calmat măcar temporar.

111 goluri a marcat Vinicius Junior în cele 335 de partide jucate. Atacantul brazilian este cotat la 150 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Reacția lui Xabi Alonso la supărarea lui Vini Jr

„Permiteți-mi să mă concentrez pe lucrurile frumoase, pe lucrurile bune. Ne-am descurcat grozav, iar Vini a jucat un rol important, s-a descurcat foarte bine.

Vom vorbi despre reacția lui, cu siguranță o vom face… o vom face în privat. Acum vreau să mă concentrez pe lucrurile bune”, a explicat Xabi Alonso după meci.

Este a treia oară în acest sezon, când Vinicius are o astfel de ieșire la adresa lui Xabi Alonso.

Antrenorul spaniol îl înlocuise și la meciul cu Espanyol (2-0), dar și la cel din Liga Campionilor, cu Kairat Almaty (5-0).

