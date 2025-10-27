Vinicius: „mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico

- Real Madrid – Barcelona 2-1. Vinicius Junior (25 de ani), atacantul formației madrilene, a izbucnit nervos și a amenințat că va părăsi echipa, după ce a fost înlocuit în minutul 71.
Elevii lui Xabi Alonso conduceau deja cu 2-1, datorită golurilor marcate de Mbappe și Bellingham, iar tehnicianul a decis să-l înlocuiască pe brazilian cu conaționalul său, Rodrygo.
Real Madrid – Barcelona 2-1. Vinicius, conflict cu Xabi Alonso: „Eu, Mister? Mai bine plec din echipă”
Nemulțumit de decizia antrenorului, Vinicius și-a arătat frustrarea pe teren, ridicând brațele și întrebându-l pe tehnician: „Eu? Eu? Mister, Mister!”, conform marca.com.
Imediat după aceea, a părăsit terenul și s-a îndreptat direct spre vestiare, fără să dea mâna cu tehnicianul.
Pe drumul către tunel ar fi rostit: „Eu plec de la echipă... Plec, mai bine plec!”.
Xabi Alonso a încercat să calmeze spiritele de pe margine, strigându-i: „Hai, Vini, hai naibii!”.
Extrema celor de la Real s-a lovit ușor cu palma în piept și a exclamat un clar „du-te dracului!”, în timp ce se îndrepta spre tunelul stadionului, conform sursei citate.
Vinicius Junior s-a întors pe banca de rezerve
Pentru aplanarea conflictului, antrenorul de portari, Luis Llopis, a mers în vestiar și a vorbit cu jucătorul.
După o discuție, Vinicius a revenit pe bancă alături de colegii săi, semn că situația s-a calmat măcar temporar.
Reacția lui Xabi Alonso la supărarea lui Vini Jr
„Permiteți-mi să mă concentrez pe lucrurile frumoase, pe lucrurile bune. Ne-am descurcat grozav, iar Vini a jucat un rol important, s-a descurcat foarte bine.
Vom vorbi despre reacția lui, cu siguranță o vom face… o vom face în privat. Acum vreau să mă concentrez pe lucrurile bune”, a explicat Xabi Alonso după meci.
Este a treia oară în acest sezon, când Vinicius are o astfel de ieșire la adresa lui Xabi Alonso.
Antrenorul spaniol îl înlocuise și la meciul cu Espanyol (2-0), dar și la cel din Liga Campionilor, cu Kairat Almaty (5-0).