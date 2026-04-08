Dan Șucu, patronul clubului Rapid, a transmis un mesaj după decesul marelui antrenor român Mircea Lucescu.

Omul de afaceri spune că societatea românească trebuie să se uite „mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt”.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul.

Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Dan Șucu: „Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș”

„Cred cu tărie că avem datoria să ne uităm mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt. Mircea Lucescu și-a pus în slujba noastră până și ultima picătură de energie, fără să ceară nimic în schimb, iar recunoștința pe care o merita s-a transformat de prea multe ori în critici nedrepte.

Domnul Lucescu a fost vocea care a dat curaj, mintea care a construit și sufletul care a crezut, mereu, până la capăt. Dincolo de performanțe, va rămâne pentru totdeauna un exemplu de dedicare totală și de demnitate într-un mediu care, cu durere o spun, este adesea nedrept și apăsător.

Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș, ci un om care a construit, a inspirat și a dus mai departe acest sport cu o pasiune rară, și care mi-a fost aproape ori de câte ori am avut nevoie de înțelepciunea pe care doar marile caractere o pot oferi.

Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit și respectat!

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de Dan Șucu prin intermediul paginii de Facebook a clubului Rapid.

Mircea Lucescu a antrenat Rapid în perioada în două mandate: iulie 1997 - noiembrie 1998 și aprilie 1999 - iunie 2000. A câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a României.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

