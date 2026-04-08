Dan Șucu, critici după decesul lui Lucescu Patronul Rapidului, mesaj către români: „Avem datoria să ne uităm mai atent la felul în care ne tratăm valorile"
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 14:59
  • Dan Șucu, patronul clubului Rapid, a transmis un mesaj după decesul marelui antrenor român Mircea Lucescu.
  • Omul de afaceri spune că societatea românească trebuie să se uite „mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt”.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul.

Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Europa, respect pentru Lucescu UEFA confirmă ce a anunțat GOLAZO.ro.   Va fi un minut de reculegere înaintea jocurilor din Liga Campionilor, Europa și Conference League
Dan Șucu: „Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș”

„Cred cu tărie că avem datoria să ne uităm mai atent la felul în care ne tratăm valorile, nu doar să le plângem după ce nu mai sunt. Mircea Lucescu și-a pus în slujba noastră până și ultima picătură de energie, fără să ceară nimic în schimb, iar recunoștința pe care o merita s-a transformat de prea multe ori în critici nedrepte.

Domnul Lucescu a fost vocea care a dat curaj, mintea care a construit și sufletul care a crezut, mereu, până la capăt. Dincolo de performanțe, va rămâne pentru totdeauna un exemplu de dedicare totală și de demnitate într-un mediu care, cu durere o spun, este adesea nedrept și apăsător.

Am pierdut mai mult decât un antrenor uriaș, ci un om care a construit, a inspirat și a dus mai departe acest sport cu o pasiune rară, și care mi-a fost aproape ori de câte ori am avut nevoie de înțelepciunea pe care doar marile caractere o pot oferi.

Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit și respectat!

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de Dan Șucu prin intermediul paginii de Facebook a clubului Rapid.

Mircea Lucescu a antrenat Rapid în perioada în două mandate: iulie 1997 - noiembrie 1998 și aprilie 1999 - iunie 2000. A câștigat un titlu, o Cupă și o Supercupă a României.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

2005. Duel Mircea vs. Răzvan Lucescu în Cupa UEFA. Foto - captură Realitatea TV.jpg
„Inimă și suflet pentru pasiune” Pledoarie sensibilă a celui care  i-a fost președinte timp de 12 ani lui Lucescu la clubul vieții, Shakhtar
„Mi s-a părut că l-am trădat” FOTO. Momentul emoționant dintre Mircea și Răzvan Lucescu  care a făcut înconjurul lumii
Într-o luare de poziție tranșantă, Iranul pune SUA să aleagă între două opțiuni. „Lumea vede masacrul din Liban”
Stadionul Dinamo se va numi „Mircea Lucescu” VIDEO. Ministrul de Interne a făcut anunțul astăzi: „O valoare națională recunoscută în toată lumea”
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Sicriul lui Il Luce este depus și astăzi. Cele mai noi detalii de la stadion
„Te îngenunchez!” AUDIO. Jurnalist amenințat de un membru al galeriei CSA Steaua: „Dacă pun mâna pe tine, nu te mai salvează nici chirurgia”
„Respect în luptă aprigă” Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic”
Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Kovacs a stârnit furie în Spania! FOTO. Românul, pus la zid după o fază controversată din Barcelona - Atletico: „Scandalos! Una dintre cele mai grave greșeli”
Lovitură în „Dosarul Pyro Rapid” Veste proastă pentru „Bocciu” și Daniel Niculae » Ce acuzații li se aduc
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
FOTO | Șantierul invizibil de pe Dimitrie Pompeiu: cum să ai lucrări, dar să nu vezi niciun om. Nici duminică, nici luni la 10:54
