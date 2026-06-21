FC Argeș a rămas fără golgeter Dani Coman, după refuzul lui Bettaieb de a-și prelungi contractul: „Îl amăgesc agenții” » Ce transferuri plănuiește

Dani Coman (47 de ani) a venit cu detalii despre situația lui Adel Bettaieb (29 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din formația lui Bogdan Andone în sezonul precedent.

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Jucătorul tunisian a refuzat prelungirea contractului cu piteștenii, însă președintele clubului crede că jucătorul este informat de impresari despre anumite oferte pe care le ar fi primit.

Dani Coman: „Îl amăgesc agenții”

În ciuda deciziei lui Bettaieb, Coman îl va primi înapoi la echipă în cazul în care nicio ofertă nu se va concretiza.

„El și-a terminat contractul și de-asta nu a venit la reunire. I-am făcut o ofertă de prelungire și nu ne-am înțeles. Deocamdată el nu are alte oferte, dar își dorește mai mulți bani.

Dacă nu își găsește echipă, noi îl așteptăm să se întoarcă pentru că a fost un jucător foarte important pentru noi, dar nimeni nu e de neînlocuit.

Îl amăgesc agenții, dar nu mă deranjează pentru că sunt obișnuit cu astfel de discuții”, a spus Dani Coman pentru fanatik.ro.

Dani Coman: „Vom mai aduce trei jucător”

În plus, oficialul de la FC Argeș a informat că are în vizor trei transferuri viitoare și țintește un sezon și mai bun decât cel anterior, când echipa a jucat în play-off.

„Vom mai aduce trei jucători. Avem în vizor un jucător din liga a doua spaniolă, pe care secundul Alexandru Ungurianu îl cunoaște deoarece el a fost la Villarreal.

Ne dorim și sperăm să avem un parcurs mai bun decât sezonul trecut. La plecări nu știu, sunt jucători care au discuții.

Marius Suller a plecat la Rapid pentru că așa trebuia să se întâmple. Dacă nu eram de acord nu pleca pentru că mai avea un an de contract”, a spus Dani Coman.

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