Mesaj de luptă pentru olteni Ultrașii Craiovei revin în tribune la derby-ul cu FCSB: „Trișorii din Berceni nu au ce căuta în play-off”

Peluza Nord Craiova a transmis un mesaj „războinic” înaintea partidei cu FCSB, din etapa #27 a Ligii 1.

U Craiova - FCSB se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Craiova și FCSB s-au întâlnit și joi, în Cupa României, unde oltenii s-au calificat mai departe după un 2-2 contra campioanei, însă ultrașii din Peluza Nord nu au fost prezenți să-și încurajeze echipa, în semn de protest pentru formatul competiției.

Peluza Nord Craiova: „Trebuie să simtă că anul ăsta nu au ce căuta în play-off ”

Suporterii din peluza oltenilor vor un stadion plin duminică și un o victorie contra campioanei FCSB, care să scadă drastic șansele rivalei la locurile de play-off.

„După protestul obișnuit împotriva formatului absurd din Cupa României, care a distrus competiția, duminică revenim în forță în Peluza Nord.

Deși ne-a durut sufletul să nu fim lângă Știința aseară, consecvența și mentalitatea sunt obligatorii în lumea noastră, în ciuda a ceea ce cred locuitorii din județul Prahova.

Îndemnăm toți suporterii Științei să își cumpere bilete ACUM! Nu lăsați totul pe ultima sută de metri, s-ar putea să fie prea târziu. Un stadion plin este primul pas spre victorie.

Duminică nu este loc pentru spectatori, ci doar pentru luptători! Trebuie să cânte toată Peluza, toată tribuna, TOT STADIONUL, de la primul până la ultimul rând.

Să le tremure picioarele mioarelor și aliaților lor cu fluier, trimiși cu dedicație și la acest meci! Trișorii din Berceni trebuie să simtă că anul ăsta nu au ce căuta în play-off, iar noi trebuie să fim cei care le bagă asta în cap definitiv.

Istoria se scrie cu pumnii strânși și vocea răgușită pe stadioane, nu în fața televizorului! Dacă nu vii să lupți și tu pentru Știința, mai bine stai acasă!

Avanti Ultras! Forza Știința!”, este mesajul transmis de Peluza Nord Craiova, pe pagina de Facebook.

Care este diferența de format din Cupa României

Sezonul 2021-2022 a fost ultimul în care Cupa României a avut un format care includea doar meciuri eliminatorii, așa cum se obișnuiește în majoritatea țărilor.

Începând cu sezonul 2022-2023, competiția s-a desfășurat într-un sistem care include și o fază a grupelor înainte de sferturi, cu 6 echipe în fiecare grupă, dar cu doar 3 meciuri pentru fiecare echipă, formațiile mai bine cotate având, uneori, chiar toate partidele în deplasare.

„Nimic pentru fani, nimic pentru tradiţie / Ăsta e doar program TV, nu competiţie”, a fost mesajul afişat de câțiva dintre ultraşii Craiovei, la meciul de joi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport