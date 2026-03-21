Bergodi insistă: „Nu e pentru noi" Ce a spus antrenorul după ce U Cluj a devenit lider în Liga 1: „Am câștigat printr-o conjunctură"
Cristiano Bergodi/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 21.03.2026, ora 23:23
Actualizat: 21.03.2026, ora 23:23
  • FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) susține că nu se gândește la titlu, nici măcar după ce „șepcile roșii” au urcat pe primul loc în Liga 1.

După ce s-au disputat două etape din play-off-ul Ligii 1, U Cluj este noul lider al campionatului, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova, însă Bergodi a afirmat că nu titlul este principalul obiectiv al echipei sale.

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Cristiano Bergodi: „Niciunu nu vorbește despre ceva ce nu e pentru noi”

„Cu un pic de şansă am câştigat azi, am făcut şi un meci solid. În general, am făcut bine, zic eu.

Probabil ne gândeam la o remiză, dar a venit acest autogol. În prima repriză, le-am atras atenţia fundaşilor noştri să nu dea mingea spre poartă pentru că sare mingea. Terenul era aşa şi aşa.

Jucăm acest play-off cu dorință și ambiție de a ajunge, măcar, în primele trei locuri, pentru a încerca să revenim în cupele europene. După, vom vedea.

Noi suntem cu picioarele pe pământ. Nu vorbește nimeni despre ceva care nu e pentru noi, cu tot respectul (n.r. titlul).

Eu mă bucur că suporterii noștri au venit aici, în număr mare, și le mulțumesc pentru susținerea lor, dar eu in general nu vorbesc de titlu, voi întrebaţi, dar eu nu zic nimic. Azi am câştigat printr-o conjunctură, dar putea să fie egal”, a declarat Bergodi la Prima Sport.

Luăm meci cu meci. Am reuşit în puţin timp să creăm o omogenitate, cine intră de pe bancă face treabă. Un grup cinstit, un grup unde nu sunt bisericuţe, toţi sunt împreună Cristiano Bergodi, antrenor Universitatea Cluj

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226

*️ - beneficiază de rotunjire

Cristiano Bergodi u cluj fc arges superliga
Top stiri
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
21.03
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Superliga
21.03
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Citește mai mult
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Superliga
21.03
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Citește mai mult
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
B365
21.03
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
Citește mai mult
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 45 rapid 29 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share