Bergodi insistă: „Nu e pentru noi” Ce a spus antrenorul după ce U Cluj a devenit lider în Liga 1: „Am câștigat printr-o conjunctură”

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) susține că nu se gândește la titlu, nici măcar după ce „șepcile roșii” au urcat pe primul loc în Liga 1.

După ce s-au disputat două etape din play-off-ul Ligii 1, U Cluj este noul lider al campionatului, cu 33 de puncte, la egalitate cu U Craiova, însă Bergodi a afirmat că nu titlul este principalul obiectiv al echipei sale.

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1 . Cristiano Bergodi: „Niciunu nu vorbește despre ceva ce nu e pentru noi”

„Cu un pic de şansă am câştigat azi, am făcut şi un meci solid. În general, am făcut bine, zic eu.

Probabil ne gândeam la o remiză, dar a venit acest autogol. În prima repriză, le-am atras atenţia fundaşilor noştri să nu dea mingea spre poartă pentru că sare mingea. Terenul era aşa şi aşa.

Jucăm acest play-off cu dorință și ambiție de a ajunge, măcar, în primele trei locuri, pentru a încerca să revenim în cupele europene. După, vom vedea.

Noi suntem cu picioarele pe pământ. Nu vorbește nimeni despre ceva care nu e pentru noi, cu tot respectul (n.r. titlul).

Eu mă bucur că suporterii noștri au venit aici, în număr mare, și le mulțumesc pentru susținerea lor, dar eu in general nu vorbesc de titlu, voi întrebaţi, dar eu nu zic nimic. Azi am câştigat printr-o conjunctură, dar putea să fie egal”, a declarat Bergodi la Prima Sport.

Luăm meci cu meci. Am reuşit în puţin timp să creăm o omogenitate, cine intră de pe bancă face treabă. Un grup cinstit, un grup unde nu sunt bisericuţe, toţi sunt împreună Cristiano Bergodi, antrenor Universitatea Cluj

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26

*️ - beneficiază de rotunjire

