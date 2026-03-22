„Un fel de pedeapsă, karma!” Lukic explică eroarea lui Căbuz + Coubiș, despre convocarea la națională: „Pentru asta am venit în România”

alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 00:00
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 00:01
  • FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Andrei Coubiș (22 de ani) și Jovo Lukic (27 de ani), jucătorii oaspeților, au vorbit despre succesul de la Mioveni.

Coubiș a declarat că secretul „șepcilor roșii” este unitatea grupului.

FC ARGEȘ - U CLUJ 0-1. Andrei Coubiș: „Calitatea noastră e că avem toți același gând”

„Ăsta a fost meciul, dacă nu poți da gol, ori se întâmplă din astea, ori joci ca să nu iei gol, mai bine să se termine 0-0. Un pic de noroc și la noi și am adus acasă cele trei puncte.

Ne gândim (n.r. - la titlu), dar oricum o să o luăm meci cu meci, nu ne gândim pe termen lung. Luăm tare fiecare meci în parte, să-l câștigăm. Calitatea noastră e că avem toți același gând, luptăm unul pentru altul și asta face diferența”, a declarat Coubiș la Prima Sport.

Stoperul ardelenilor spune că a fost surprins atunci când a aflat că a fost convocat la echipa națională de Mircea Lucescu pentru meciul de baraj cu Turcia.

Nu mă așteptam, sincer. În primul rând, pentru asta am venit în România, să ajung la echipa națională. Când am văzut convocarea, m-am bucurat și abia aștept să mă duc la echipa națională. O să fie cel mai bun an din cariera mea! Andrei Coubiș, fundaș Universitatea Cluj

Jovo Lukic: „Karma”

Atacantul bosniac al celor de la U Cluj susține că FC Argeș a fost pedepsită pentru faptul că nu a vrut să ude terenul, lucru ce ar fi dus la un joc lent, ce i-ar fi avantajat pe piteșteni.

„A fost o «răsplată», pentru că n-au vrut să ude terenul şi, când au pasat portarului, mingea a sărit şi şi-au dat autogol, din fericire pentru noi.

E un fel de pedeapsă, karma. Mingea sărea în continuu, era greu de controlat, dar ce putem face? La fel a fost şi pentru ei, am luptat şi am luat cele trei puncte.

Am spus că ne vom lupta la titlu, iar acum suntem aici, aproape, mai avem meciuri de jucat, iar la final vom vedea cine câştigă titlul. Cred că avem chimie în echipă, ne cunoaştem.

La început a fost greu, eram mulţi nou-veniţi, dar acum pot anticipa ce va face oricare coleg în timpul jocului”, a declarat Lukic, citat de orangesport.ro.

