„Mult prea puțin! Nu se poate!”  Dani Coman explică de ce cluburile își doresc  să se amâne startul Ligii 1
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 09:44
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 09:44
  • Dani Coman (47 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a explicat de ce clubul piteștean a fost de acord cu amânarea startului viitorului sezon din Liga 1.
  • În urmă cu două săptămâni, FRF a transmis că prima etapă din noul sezon din Liga 1 a fost programată pentru 10-13 iulie.

Cu toate acestea, cluburile din prima divizie s-au întâlnit, miercuri, și au fost de acord să semneze o propunere pe care să o înainteze către FRF, prin care cer să se amâne startul noului campionat.

GOLAZO.ro a transmis că echipele au solicitat să fie decalat începutul cu o săptămână, iar prima rundă să aibă loc în weekend-ul 17-20 iulie.

Dani Coman, despre amânarea startului noului sezon din Liga 1: „Jucătorii au nevoie de odihnă”

Dani Coman a explicat de ce clubul FC Argeș a fost de acord cu amânarea startului noului sezon din Liga 1.

„Pe 2 ianuarie, marea majoritate a echipelor a început pregătirea în acest an. Jucătorii nu au avut timp de odihnă, de vacanță, de relaxare. Acum terminăm sezonul competițional pe 26 mai, iar pe 7 iunie avem reunirea.

Pe 8 (iunie) ar trebui să dăm drumul la treabă. Este mult prea puțin! Nu se poate! Jucătorii au nevoie de odihnă fizică și mentală”, a declarat Dani Coman, conform gsp.ro.

Președintele piteștenilor consideră că ar trebui să se țină cont și de opiniile cluburilor din Liga 1 atunci când se iau astfel de decizii.

„Dacă vrem ca nivelul fotbalului românesc să crească, atunci trebuie să se țină cont și de părerea cluburilor din Superliga. Iar, în condițiile actuale, cu atât de puține zile de odihnă, cred că este imposibil.

Din păcate, nu suntem la Campionatul Mondial… Atunci mai înțelegeam. Uitați-vă că, în Italia, jucătorii au vacanță două luni”.

Sunt sigur că Liga (n.r. - LPF) o să lupte pentru cluburi și vom găsi o soluție să începem noul sezon pe 17 iulie! Jucătorii au nevoie de timp în plus pentru a-și putea reveni fizic și mental Dani Coman, președinte FC Argeș

În cadrul Adunării Generale de miercuri, oficialii LPF au ascultat propunerea cluburilor din Liga 1 și au transmis că „programul este deja foarte încărcat, iar amânarea startului cu o săptămână ar duce la o aglomerare și mai mare”.

Cluburile au venit cu o soluție: „Amânăm startul cu o săptămână și introducem o etapă intermediară în luna februarie”, iar LPF a venit cu un răspuns:

Atunci este frig, terenurile sunt înghețate, iar condițiile nu sunt cele mai bune pentru fotbal”.

Eu, ca președinte de club, trebuie să văd binele jucătorilor și al echipei mele. Chiar trebuie să ne gândim, în primul rând, la starea jucătorilor, fizică și mentală. În al doilea rând, toată lumea se organizează pentru a putea face transferuri. Ce să fac într-o săptămână, când lumea este în vacanță? Dani Coman

De ce vor cluburile decalarea startului campionatului

Argumentul e legat de faptul că în prima săptămână din iunie, adică după terminarea campionatului și a jocurilor de baraj, echipa națională va avea o acțiune cu două meciuri oficiale: pe 2 iunie cu Georgia și pe 6 iunie cu Țara Galilor.

Cum e prima acțiune a lui Gică Hagi în calitate de selecționer, e de așteptat să fie chemați mai mulți fotbaliști din campionatul intern, care nu vor putea să beneficieze de vacanță decât după 7 iunie.

Ceea ce i-ar face să absenteze în prima parte a perioadei de pregătire de vară și astfel, echipele care dau jucători la prima reprezentativă să nu fie cu lotul complet pe 10 iulie.

LPF va transmite către FRF decizia votată astăzi de cluburi și va aștepta o decizie din partea lui Răzvan Burleanu.

S-ar modifica și Supercupa României

Pe calendarul deja anunțat de FRF, Supercupa 2026 ar urma să aibă loc pe 4 iulie. Dacă Federația ar fi de acord să amâne startul campionatului, atunci s-ar decala și Supercupa și ar avea loc pe 11 iulie.

Acest meci va opune câștigătoarei titlului echipa care va lua Cupa României. Dacă un club va realiza eventul, atunci Supercupa va fi disputată de primele două clasate în campionat.

În ambele situații, gazdă va fi deținătoarea titlului.

