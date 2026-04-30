Verdictul specialistului FOTO. Un fost arbitru spaniol a analizat fazele controversate din Atletico Madrid - Arsenal: „Nu e penalty!”

ATLETICO MADRID - ARSENAL 1-1. Iturralde Gonzalez (59 de ani), fost arbitru spaniol, a analizat fazele controversate de pe Metropolitano.

În minutul 42 al partidei, Arsenal a primit penalty după un contact între Viktor Gyokeres și David Hancko. Atacantul suedez a căzut ușor, însă centralul Danny Makkelie (43 de ani) nu a ezitat și a arătat punctul cu var.

Iturralde Gonzalez, fost arbitru spaniol, a analizat faza și susține că decizia luată de arbitrul olandez a fost una eronată.

„Da, l-a atins, dar nu a fost suficient. Nu este penalty, nici pe departe. Poți să te oprești și să îți calci adversarul, dar el nu l-a călcat. Atacantul a fost foarte deștept aici. A simțit contactul și a căzut”, a spus Itturalde Gonzalez, citat de as.com.

Din lovitura de pedeapsă rezultată, Arsenal a deschis scorul prin același Viktor Gyokeres.

Itturalde Gonzalez: „Are mâna jos și încearcă să o retragă”

Repriza secundă a adus alte două faze controversate. Prima s-a petrecut în minutul 54, când șutul lui Llorente, cu pământul, l-a lovit pe White în mână.

Inițial, Makkelie a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR. Și-a schimbat imediat decizia: penalty pentru Atletico.

Iturralde Gonzalez susține că centralul olandez a judecat prost și această fază.

„Pentru mine, nici aceasta nu este o lovitură de pedeapsă. Are mâna jos și încearcă să o retragă”, a spus fostul arbitru spaniol.

În minutul 78, după un nou fault făcut de Hancko, de această dată la Eze, Makkelie a dictat o nouă lovitură de la 11 metri pentru Arsenal.

Pentru a doua oară în partida de pe Metropolitano, Danny a fost chemat să revadă faza. Olandezul a anulat decizia luată inițial.

De data aceasta, Itturalde susține că „centralul” a procedat: „Nu e penalty, nu l-a călcat. Ar fi trebuit să acorde o minge de arbitru și să-i arate un cartonaș galben jucătorului englez pentru simulare”.

În cele din urmă, partida de pe Metropolitano s-a terminat 1-1, iar calificarea se decide la Londra.

