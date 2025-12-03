An încheiat pentru Dani Olmo Mijlocașul și-a dislocat umărul în derby-ul Barcelona - Atletico Madrid 3-1 » Când ar putea reveni
Dani Olmo FOTO: IMAGO
An încheiat pentru Dani Olmo Mijlocașul și-a dislocat umărul în derby-ul Barcelona - Atletico Madrid 3-1 » Când ar putea reveni

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 14:17
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 14:17
  • Barcelona - Atletico 3-1. Dani Olmo (27 de ani), mijlocașul gazdelor, s-a accidentat și nu va mai juca în nicio partidă în 2025.
  • Cel mai afectat compartiment de joc al catalanilor este linia de mijloc: 4 absențe.

Problemele medicale se țin scai de FC Barcelona în acest sezon, iar Dani Olmo completează lista de jucători indisponibili ai catalanilor.

Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga

Dani Olmo s-a accidentat în FC Barcelona - Atletico Madrid 3-1

În minutul 65 al derby-ului câștigat cu Atletico Madrid, 3-1, mijlocașul catalanilor a primit o pasă în careu de la Robert Lewandowski.

Dani Olmo a șutat și a marcat, dar, în momentul execuției, s-a dezechilibrat, a căzut pe umărul stâng și a rămas întins pe gazon.

Mijlocașul a fost schimbat imediat cu Marcus Rashford și a fost supus, astăzi, unor teste medicale.

Dani Olmo se va întoarce pe teren în 2026

Catalanul a suferit o dislocare de umăr, conform sport.es. Olmo va reveni pe teren de abia în 2026.

O lună
va fi perioada de absență a lui Dani Olmo, după accidentarea din meciul cu Atletico Madrid, 3-1

Fotbalistul va rata ultimele patru meciuri din acest an pe care FC Barcelona urmează să le dispute:

  • 6 decembrie, La Liga, Real Betis - FC Barcelona
  • 9 decembrie, Liga Campionilor, FC Barcelona - Eintracht Frankfurt
  • 13 decembrie, La Liga, FC Barcelona - CA Osasuna
  • 21 decembrie, La Liga, Villareal - FC Barcelona

Dani Olmo s-ar putea întoarce pe teren în derby-ul orașului, contra celor de la Espanyol, pe data de 4 ianuarie 2026, în etapa #18 din La Liga.

În cazul în care Hansi Flick va decide să nu forțeze introducerea mijlocașului în derby, Olmo ar putea juca pe 7 ianuarie, în semifinalele Supercupei Spaniei, contra celor de la Athletic Bilbao.

60.000.000 de euro
este cota de piață a lui Dani Olmo, conform transfermarkt

FC Barcelona are șase jucători indisponibili

Hansi Flick nu se poate baza pe cinci jucători din cauza problemelor medicale. Lista absențelor este completată de Ronald Araujo.

Fundașul central a avut evoluții slabe în acest sezon, iar forma slabă a culminat în partida din Liga Campionilor, contra celor de la Chelsea, 0-3, când a fost eliminat.

Fotbalistul a cerut conducerii o pauză pentru a se recupera mental, iar catalanii au acceptat.

Lista celor 6 jucători indisponibili:

  • Gavi, 21 de ani, mijlocaș central - absent din cauza problemelor medicale la menisc
  • Fermin Lopez, 22 de ani, mijocaș ofensiv - absent din cauza problemelor medicale la gamba dreaptă
  • Frenkie de Jong, 28 de ani, mijlocaș central - absent din cauza unei febre puternice
  • Dani Olmo, 27 de ani, mijlocaș ofensiv - absent din cauza unei dislocări a umărului
  • Ronald Araujo, 26 de ani, fundaș central - absent pe o perioadă nedeterminată din motive personale
  • Marc-Andre ter Stegen, 33 de ani, portar - absent din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior

„Disciplina tactică ne lipsește" Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
12:01
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
„Disciplina tactică ne lipsește” Sonia Seraficeanu, despre lecțiile învățate după înfrângerea cu Danemarca + Prefațează meciul cu Ungaria
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită" MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS" l-a „mitraliat" pe procuror
11:39
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror
„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
accidentare Atletico Madrid fc barcelona dani olmo
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua" Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef" + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele" nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta" + Ce spune despre meciul cu FCSB
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu" direct!
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
