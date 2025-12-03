An încheiat pentru Dani Olmo Mijlocașul și-a dislocat umărul în derby-ul Barcelona - Atletico Madrid 3-1 » Când ar putea reveni

Barcelona - Atletico 3-1. Dani Olmo (27 de ani), mijlocașul gazdelor, s-a accidentat și nu va mai juca în nicio partidă în 2025.

Cel mai afectat compartiment de joc al catalanilor este linia de mijloc: 4 absențe.

Problemele medicale se țin scai de FC Barcelona în acest sezon, iar Dani Olmo completează lista de jucători indisponibili ai catalanilor.

Dani Olmo s-a accidentat în FC Barcelona - Atletico Madrid 3-1

În minutul 65 al derby-ului câștigat cu Atletico Madrid, 3-1, mijlocașul catalanilor a primit o pasă în careu de la Robert Lewandowski.

Dani Olmo a șutat și a marcat, dar, în momentul execuției, s-a dezechilibrat, a căzut pe umărul stâng și a rămas întins pe gazon.

Mijlocașul a fost schimbat imediat cu Marcus Rashford și a fost supus, astăzi, unor teste medicale.

Dani Olmo se va întoarce pe teren în 2026

Catalanul a suferit o dislocare de umăr, conform sport.es. Olmo va reveni pe teren de abia în 2026.

O lună va fi perioada de absență a lui Dani Olmo, după accidentarea din meciul cu Atletico Madrid, 3-1

Fotbalistul va rata ultimele patru meciuri din acest an pe care FC Barcelona urmează să le dispute:

6 decembrie, La Liga, Real Betis - FC Barcelona

9 decembrie, Liga Campionilor, FC Barcelona - Eintracht Frankfurt

- Eintracht Frankfurt 13 decembrie, La Liga, FC Barcelona - CA Osasuna

- CA Osasuna 21 decembrie, La Liga, Villareal - FC Barcelona

Dani Olmo s-ar putea întoarce pe teren în derby-ul orașului, contra celor de la Espanyol, pe data de 4 ianuarie 2026, în etapa #18 din La Liga.

În cazul în care Hansi Flick va decide să nu forțeze introducerea mijlocașului în derby, Olmo ar putea juca pe 7 ianuarie, în semifinalele Supercupei Spaniei, contra celor de la Athletic Bilbao.

60.000.000 de euro este cota de piață a lui Dani Olmo, conform transfermarkt

FC Barcelona are șase jucători indisponibili

Hansi Flick nu se poate baza pe cinci jucători din cauza problemelor medicale. Lista absențelor este completată de Ronald Araujo.

Fundașul central a avut evoluții slabe în acest sezon, iar forma slabă a culminat în partida din Liga Campionilor, contra celor de la Chelsea, 0-3, când a fost eliminat.

Fotbalistul a cerut conducerii o pauză pentru a se recupera mental, iar catalanii au acceptat.

Lista celor 6 jucători indisponibili:

Gavi, 21 de ani, mijlocaș central - absent din cauza problemelor medicale la menisc

Fermin Lopez, 22 de ani, mijocaș ofensiv - absent din cauza problemelor medicale la gamba dreaptă

Frenkie de Jong, 28 de ani, mijlocaș central - absent din cauza unei febre puternice

Dani Olmo, 27 de ani, mijlocaș ofensiv - absent din cauza unei dislocări a umărului

Ronald Araujo, 26 de ani, fundaș central - absent pe o perioadă nedeterminată din motive personale

Marc-Andre ter Stegen, 33 de ani, portar - absent din cauza unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior

