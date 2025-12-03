„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror
Dumitru Dragomir (foto: Sport Pictures)
Diverse

„3,1 mil. de €, investiție, nu mită” MOTIVARE: Judecătoarea care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în „Dosarul RCS & RDS” l-a „mitraliat” pe procuror

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.12.2025, ora 11:39
alt-text Actualizat: 03.12.2025, ora 11:39
  • GOLAZO.ro prezintă motivarea judecătoarei care l-a achitat pe Dumitru Dragomir în dosarul DNA privind presupusa mită de 3,1 milioane de euro de la RCS & RDS.
  • Judecătoarea Cătălina Cruceru l-a desființat pe procuror, criticând lipsa probelor din rechizitoriu.

Curtea de Apel București a motivat achitarea lui Dumitru Dragomir (79 de ani), fostul președinte al LPF, în dosarul în care DNA îl acuza că ar fi primit 3,1 milioane de euro de la RCS & RDS, bani despre care procurorii susțineau că ar fi constituit mită pentru drepturile de televizare din Liga 1, sezoanele 2008–2011.

Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește și
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul

Motivarea achitării lui Dumitru Dragomir. Judecătoarea l-a „mitraliat” pe procuror

Sentința a fost pronunțată pe 25 noiembrie 2025, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel de DNA.

În motivarea de 62 de pagini, judecătoarea Cătălina Cruceru l-a „descalificat” pur și simplu pe procurorul de caz:

„Rechizitoriul nu conține nicio trimitere concretă la probe, ci este construit pe presupuneri, asocieri temporale ale unor conduite pretins infracționale și o expunere a unor împrejurări presupus ilicite, fără un suport probator care să satisfacă exigențele unui proces penal”.

Președinta Secției a II-a Penală subliniază că: „În dezvoltarea acuzației, procurorul nu mai face trimiteri la alte mijloace de probă care să susțină afirmațiile menționate în actul de sesizare, ci întreaga argumentație se bazează pe prezumții și deduceri ale procurorului, străine de standardul probatoriu dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Declarațiile martorilor, excluse din dosar

Potrivit motivării, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus pe 20 iunie 2023, excluderea declarațiilor martorilor-cheie, printre care Bendei Ioan (n.r. decedat în iulie 2025), Dinei Mihai, Oprea Alexandru Dragomir Bogdan, Bădiță Florin Bogdan, Bulgac Serghei, „îndepărtând fizic aceste declarații din volumul al treilea al dosarului de urmărire penală nr. 326/P/2016”.

Curtea a apreciat că, „în urma coroborării probelor administrate atât în cursul urmăririi penale, cât și în fața instanței, nu există nicio probă care să dovedească teza probatorie a acuzării referitoare la modalitatea de săvârșire a elementului material în varianta pretinderii de către inculpatul Dumitru Dragomir a unui folos material ce nu i se cuvine”.

Dumitru Dragomir nu avea influență asupra Adunării Generale a LPF

În motivare, judecătoarea Cătălina Cruceru a demontat și acuzația de trafic de influență în cadrul Adunării Generale a LPF făcută de anchetatori la adresa lui Dumitru Dragomir.

„Concluzionând, Curtea constată că, din probele administrate în cauză, cu privire la acest obiect a1 probațiunii, nu rezultă că inculpatul Dumitru Dragomir ar fi exercitat ale atribuții decât cele care îi reveneau din funcția pe care o ocupa la momentul respectiv, preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, activitatea acestuia fiind determinată de contractele aprobate de Adunarea Generală, organul suprem de conducere, contrar acuzării”.

Curtea reține că toate activitățile atribuite lui Dragomir „sunt privitoare la însărcinările acestuia în calitate de președinte al LPF, persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ” și că „preşedintele LPF doar prezida şedinţele Adunării Generale, nu avea drept de vot şi era obligat să ducă la îndeplinire hotărârile acesteia”.

Judecătoarea concluzionează că „din probele administrate în cauză nu rezultă că inculpatul ar fi exercitat alte atribuţii decât cele care îi reveneau din funcţia de preşedinte al LPF, activitatea acestuia fiind determinată de contractele aprobate de Adunarea Generală, organul suprem de conducere, contrar acuzării”.

Explicația judecătoarei: diferența între mită și foloase necuvenite

Potrivit magistratului, „elementul material al infracţiunii de luare de mită presupune ca actul pentru care se pretinde, se primeşte sau se acceptă un folos să facă parte din sfera atribuţiilor de serviciu ale funcţionarului”.

În plus, judecătoarea a explicat că, potrivit legii vechi, luarea de mită presupunea primirea banilor înainte sau în timpul îndeplinirii unui act de serviciu, iar primirea ulterioară se considera doar foloase necuvenite, subliniind că, în cazul lui Dragomir, procurorii nu au demonstrat nicio legătură clară între atribuțiile sale și sumele primite.

Curtea: 3,1 milioane de euro - investiție, nu mită

Judecătoarea Cătălina Cruceru subliniază că suma de 3,1 milioane de euro primită de fiul lui Dragomir prin contractul de asociere în participațiune nu reprezintă o mită pentru Dumitru Dragomir, ci o investiție.

„Față de acuzaţiile privind lipsa un interes economic real în dezvoltarea acestei relaţii contractuale din partea RCS & RDS SA, Curtea reţine că procurorul nu a avut în vedere realitatea economică, condiţiile concurenţiale ale economiei de piaţă, situaţia financiară a fiecărei parţi, planul de investiţii al fiecărui asociat şi, mai presus de toate, principiul libertăţii contractuale”, se arată în motivare.

Judecătoarea a mai consemnat: „Sumele aduse ca aport de către RCS & RDS SA au fost folosite exclusiv pentru modernizarea imobilului adus cu titlu de aport de SC Bodu SRL, nu au fost retrase şi nici plătite către persoane fizice”.

Curtea mai apreciază că „RCS & RDS SA a încasat un profit detaliat în documentele contabile ca urmare a exploatării imobilului conform destinaţiei stabilite în contract” și că, în final, „suma de 3.100.000 euro a ajuns în proprietatea RCS & RDS SA, prin contract de dare în plată și contract de vânzare-cumpărare de active, şi nu în patrimoniul presupusului mituit”.

Judecătoarea critică procurorul pentru că „fără a efectua o analiza interdisciplinară, comparativă și judicioasă, a plasat fapte de natură civilă, guvernate de principiul libertăţii contractuale, în sfera ilicitului penal, cu toate că la dosarul cauzei existau probe concludente care permiteau o interpretare în spiritul legii civile”.

Cazul descris în rechizitoriul DNA

  • „Interesul societății RCS & RDS pentru încheierea contractului de asociere în participațiune este străin celui menționat în cuprinsul contractului și trebuie privit în contextul în care RCS & RDS începând cu data de 16.05.2009 avea nerespectate obligațiile contractuale în relația cu LPF și trebuia să plătească 3/4 din penalitățile de întârziere în cuantum dc 28.333,3 euro pe zi (0,2 % din suma de 14.166.666 euro), către LPF, reprezentată de preşedintele Dumitru Dragomir”.
  • „Prin urmare, pentru a-l determina pe acesta să susțină la nivelul LPF interesele RCS & RDS și să nu întreprindă demersurile legale în calitate de reprezentant al LPF pentru obligarea consorțiului la plata efectivă a penalităților de întârziere sau pentru a nu invoca rezilierea contractului ca urmare a neîndeplinirii culpabile a obligațiilor consorțiului în data de 15.08.2009 (la acea data penalitățile erau de aprox. 2.833.000 euro) între RCS & RDS și societatea Bodu SRL, controlată în fapt de Dumitru Dragomir s-a încheiat contractul de asociere în participațiune prin care RCS & RDS s-a obligat să plătească în primă fază, irevocabil suma de 1.700.000 de euro către societatea Bodu SRL”.
  • „Contractul de asociere în participațiune nu este expresia unui acord de voință a doi comercianți în sensul precizat în contract, ci reprezintă doar modalitatea prin care societatea RCS & RDS 1-a bonificat adică l-a mituit pe inculpatul Dumitru Dragomir în legătură cu atribuțiile și însărcinările acestuia în calitate de preşedinte a1 LPF relativ la derularea contraciului de cesiune de drepturi de televiziune încheiat in anul 2008”.
  • „Atât pentru inculpatul Dumitru Dragomir cât și pentru reprezentantii RCS & RDS, la nivel subiectiv, a fost evident că respectivul contract a fost încheiat exclusiv în considerarea atribuțiilor și prerogativelor inculpatului Dumitru Dragomir de președinte a1 LPF relație la contractul încheiat între LPF cu consorțiu”.
  • „Având în vedere poziția deținută și autoritatea de care se bucura la nivelul LPF inculpatul Dumitru Dragomir, pentru RCS & RDS a fost evident că în vederea asigurării intereselor societații la nivelul acestei persoane juridice este necesar și suficient să îl motiveze material pe inculpatul Dumitru Dragomir, președintele LPF”.
  • „Din declarația martorului Popescu Alexandru-Gheorghe, șeful departamentului economic al LPF rezultă că inculpatul Dumitru Dragomir era în măsură să stabilească din partea LPF modul privind executarea oricărui contract în care parte figura LPF”.
  • „De asemenea, din declarația martorului Matiescu George-Daniel, directorul general a1 societății Antena 1 SA, parte a consorțiului rezultă că era de notorietate faptul că propunerile și susținerile inculpatului Dumitru Dragomir în fața Adunării Generale a LPF erau aproape fără excepție validate”.
  • „De astfel, aceste aspecte s-au confirmat și în cazul contractului dintre LPF și consorțiu, toate propunerile și susținerile inculpatului Dumitru Dragomir privind acordarea de facilități și avantaje consorțiului fiind aprobate de Adunarea Generală a LPF”.
  • „Însă bineînțeles, membrii Adunării Generale a LPF nu au cunoscut că în schimbul acestor propuneri și susțineri urmate de încheierea actelor juridice corespunzătoare (însărcinări avute în cadrul LPF în sensul art. 308 C.p.) inculpatul Dumitru Dragomir a pretins mită și ulterior a obținut cu acest titlu suma de 3.100.000 de euro de la inculpatul Bendei Ioan în calitate de administrator și acționar al RCS & RDS”.

Faptele s-au prescris, miza rămâne confiscarea milioanelor cerute de DNA

Inițial, Tribunalul București l-a condamnat, în 2019, pe Dumitru Dragomir la patru ani de închisoare.

Dosarul, aflat în justiție din 2017 și rejudecat în 2023, a fost plimbat între trei instanțe, iar între timp acuzațiile s-au prescris.

Rejudecarea a fost dispusă, deoarece fiul fostului șef al LPF, Bogdan-Dumitru Dragomir, implicat în caz, avea calitatea de avocat suspendat, iar procesul ar fi trebuit să fie pe rolul Curții de Apel, nu la tribunal.

Dacă instanța ar fi pronunțat o soluție de încetare a procesului penal, după ce fapte s-au prescris, aceasta ar fi atras confiscarea extinsă a unor sume uriașe, conform cererii DNA formulate la termenul din 10 iunie 2025:

  • de la SC BoDu SRL: peste 20 de milioane de lei și 3,5 milioane de euro.
  • de la SC RCS&RDS: peste 2,3 milioane de lei și 3,5 milioane de euro.

Citește și

„Prea multe greșeli” Costel Gâlcă supărat pe jucători după eșecul cu FC Argeș: „Știam că e meci important! Nu mi-a plăcut ce-au făcut”
Cupa Romaniei
22:21
„Prea multe greșeli” Costel Gâlcă supărat pe jucători după eșecul cu FC Argeș: „Știam că e meci important! Nu mi-a plăcut ce-au făcut”
Citește mai mult
„Prea multe greșeli” Costel Gâlcă supărat pe jucători după eșecul cu FC Argeș: „Știam că e meci important! Nu mi-a plăcut ce-au făcut”
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
21:00
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
drepturi tv liga 1 Dumitru Dragomir motivarea instantei
Știrile zilei din sport
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Diverse
03.12
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Citește mai mult
Scandal la CNA pe tema „FCSB nu e Steaua” Șefa de ședință s-a certat cu Emil Grădinescu: „Nu mai am chef” + Replică bizară despre ultrașii care i-au vandalizat casa
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Handbal
03.12
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Citește mai mult
Ungaria - România 34-29 „Tricolorele” nu reușesc să producă surpriza și ratează sferturile Campionatului Mondial
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Cupa Romaniei
03.12
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
Citește mai mult
Întrebarea care l-a iritat pe Kopic  Antrenorul lui Dinamo: „Nu mă simt confortabil să vorbesc despre asta” + Ce spune despre meciul cu FCSB
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Cupa Romaniei
03.12
L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Citește mai mult
 L-a lovit cu talpa în față FOTO. Robert Necșulescu de la FCSB a rezistat doar 34 de minute la debutul său la seniori » „Roșu” direct!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:19
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
Canotajul, cheltuieli peste un spital? Federația Elisabetei Lipă lansează o licitație în care susține că are nevoie de medicamente și suplimente „mult peste 3 milioane de euro”
00:20
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
Charalambous a pus tunurile pe arbitru Antrenorul de la FCSB, furios: „Poate dacă îi rupea dinții lui Chiricheș, se dădea fault”
23:30
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
Haos la FCSB Tavi Popescu a cerut să iasă de pe teren! Gigi Becali: „Crede că îi dau drumul dacă joacă la mișto” + Un jucător s-a operat fără să anunțe
00:11
„Plictisiți, deconectați” Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
„Plictisiți, deconectați”  Tiradă la adresa jucătorilor de la FCSB, după 0-3 cu UTA: „Nu poți să dai cu piciorul!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Cupa Romaniei
03.12
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Citește mai mult
UTA - FCSB 3-0 Campioana a fost umilită la Arad, după ce a trimis în teren o echipă experimentală
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Superliga
03.12
Probleme mari la Dinamo FOTO. Un titular s-a accidentat chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Probleme mari la Dinamo  FOTO. Un titular s-a accidentat  chiar înainte de meciul cu Farul! Anunțul lui Kopic » Riscă să rateze derby-ul cu FCSB
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Handbal
03.12
„Tadici a terminat-o psihic” Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
Citește mai mult
„Tadici a terminat-o psihic”  Noi acuzații grave la adresa antrenorului de la HC Zalău: „Era nervos că nu i-au ieșit pariurile” » Cum se apără tehnicianul
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Superliga
03.12
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”
Citește mai mult
FCSB, transfer cu scandal Fostul club al lui Andre Duarte a transmis un mesaj furios: „Acțiuni ilegale! Solicităm despăgubiri”

Echipe/Competiții

fcsb 83 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 11 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share