„Atunci vor începe lucrările” Ionel Dănciulescu, detalii despre noul stadion Dinamo

Ionel Dănciulescu (49 de ani), managerul general al CS Dinamo, a vorbit despre noul stadion din „Ștefan cel Mare”.

Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat, marți, proiectul de cofinanțare a noii arene multifuncționale Dinamo.

Ionel Dănciulescu, legendarul fotbalist al „câinilor” și membru al conducerii CS Dinamo în acest moment, a vorbit despre momentul în care ar putea începe lucrările.

Ionel Dănciulescu, despre noul stadion Dinamo: „Mai mult ca sigur atunci vor începe lucrările”

Dănciulescu a declarat că lucrările vor începe mai mult ca sigur în 2026, însă a specificat și faptul că așteaptă ca utilajele să intre pe șantier pentru a fi convins, ținând cont de amânările repetate care au existat în ultimii ani cu privire la noul stadion Dinamo.

„Mai mult ca sigur anul viitor vor începe lucrările, cu toate că nu vreau să mă mai hazardez. Tot am dat verdicte că la anul, că la anul.

Dar să sperăm că la anul vor începe. S-a aprobat bugetul acela de 25 de milioane de euro de la Primăria Sectorului 2”, a spus Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

6,5 milioane de euro plus TVA este prima tranșă pe care o va achita primăria Sectorului 2

Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

117.000.000 de euro ar urma să coste noul stadion Dinamo

FOTO. Cum va arăta noua arenă din „Ștefan cel Mare”

