„Puteam obține mai mult” Daniel Bîrligea, după eșecul cu Basel: „Am jucat de la egal la egal și în 10”

BASEL - FCSB 3-1. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a vorbit despre înfrângerea din Elveția.

FCSB a pierdut meciul cu Basel după ce a jucat în 10 oameni ca urmare a unei erori grave comise de Târnovanu în prima repriză.

Atacantul campioanei crede că echipa ar fi putut obține un rezultat pozitiv dacă nu ar fi rămas în inferioritate numerică încă din debutul partidei.

BASEL - FCSB. Daniel Bîrligea: „Puteam obține mai mult”

„Am jucat de la egal la egal, puteam face mai mult, dar din păcate ceea ce s-a întâmplat în prima repriză a creat un mare dezechilibru.

Am încercat să luptăm, n-am reușit până la capăt și din păcate nu am obținut un rezultat bun. Am luptat, ne-am dorit să facem un meci bun, dar e greu cu un om în minus.

Cred că trebuie să ne concentrăm puțin mai mult la începuturile de meci. Mai avem trei partide, putem obține rezultate bune, dar trebuie să fim constanți pe tot parcursul meciului”, a declarat Daniel Bîrligea, la Prima Sport.

Până când vom avea șanse din punct de vedere matematic noi vom da tot pentru a ne califica. Daniel Bîrligea, atacant FCSB

