Mihai Stoica FOTO: GOLAZO.ro
„Steaua București!" MM, replică acidă pentru Talpan, după ce ultrașii i-au întrerupt interviul la Basel

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 06.11.2025, ora 21:36
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, i-a oferit o replică lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua, chiar de la Basel.

Cu puțin timp înainte de startul partidei, conducătorul de la FCSB a oferit un interviu de la marginea terenului, moment în care mai mulți suporteri români veniți la meci au început să scandeze „Steaua București”.

MM, răspuns acid pentru Florin Talpan: „Victoriile din instanță n-au nicio valoare”

Întrebat de reporter despre reacția ultrașilor, MM a replicat cu o ironie la adresa lui Florin Talpan, juristul MApN, care îi amenința cu tribunalul pe cei care li se adresează celor de la FCSB cu numele Steaua.

Apoi a amintit și de procesul pierdut de echipa sa cu CSA pentru marca Steaua.

„Nu știu ce-i cu ei. S-ar putea să fie legitimați și să plătească daune.

Victoriile astea din instanță, pe care unii le văd mari, n-au nicio valoare. Absolut nicio valoare! Suporterii sunt cu noi!”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Florin Talpan a câștigat un nou proces cu FCSB

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în disputa dintre CSA și FCSB privind marca Steaua, Talpan a postat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, în care și-a revendicat meritele pentru succesul juridic.

„Această hotărâre reprezintă un moment istoric pentru club, pentru suporteri și pentru identitatea sportivă a României.

Este o victorie a legii, a adevărului și a muncii mele depuse cu perseverență și loialitate față de instituție”, a notat juristul, pe rețelele de socializare.

