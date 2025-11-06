Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare! +7 foto
Greșeala comisă de Ștefan Târnovanu FOTO: Captură Prima Sport
Europa League

Gemenii gafelor FOTO. Meci compromis pentru FCSB după două gafe jenante: Târnovanu, eliminat după un henț stupid + Ngezana l-a imitat la faza următoare!

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 06.11.2025, ora 19:56
Actualizat: 06.11.2025, ora 20:57
  • BASEL - FCSB. Campioana s-a trezit cu meciul compromis în doar 4 minute după două gafe de amatori făcute de doi dintre cei mai experimentați jucători: Ștefan Târnovanu (25 de ani) și Siyabonga Ngezana (28 de ani).

În minutul 12, portarul campioanei a văzut roșu direct după ce a jucat balonul cu mâna în afara careului.

FCSB, două greșeli impardonabile în doar câteva minute

La o minge aruncată peste apărarea FCSB pentru Broschinski, Târnovanu a ieșit din poartă la aproape 20 de metri, deși atacantul elvețienilor era talonat de Ngezana și nu era încă un pericol iminent.

Broschinski a încercat să tragă la poartă, Târnovanu a întins brațele în lateral, iar balonul l-a șters pe braț, în apropierea cotului.

Arbitrul Xhaja n-a stat pe gânduri și i-a arătat direct cartonașul roșu. Târnovanu s-a certat secunde bune cu „centralul”, încercând să-i explice că a fost lovit aproape de subraț, însă acesta nu a acceptat explicațiile.

Charalambous a fost nevoit să-l trimită pe teren pe Zima, care l-a înlocuit pe Thiam.

Ngezana, henț în careu la faza următoare!

La faza imediat următoare, Ngezana a comis-o și el! Penalty pentru Basel!

Xherdan Shaqiri a executat lovitura liberă acordată pentru hențul lui Târnovanu și a trimis în zid. Mingea l-a lovit în mână pe Siyabonga Ngezana, care rămăsese cu brațul ridicat. Îl trăgea de tricou pe Bîrligea!

FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (2).jpg
FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (2).jpg

Galerie foto (7 imagini)

FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (1).jpg FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (2).jpg FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (3).jpg FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (4).jpg FC Basel - FCSB. Penalty-ul făcut de Ngezana (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Arbitrul n-a observat, însă a fost chemat din camera VAR la marginea terenului pentru a revedea faza. A avut nevoie de câteva secunde pentru a decide să acorde penalty pentru Basel.

Tot Shaqiri a luat balonul. A încercat o „scăriță”, însă a lovit prost balonul. Zima plonjase însă deja în stânga și n-a mai putut interveni. A urmărit cum balonul s-a prelins în poartă.

