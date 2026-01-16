Au pus ochii pe Bîrligea  Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de serviciile atacantului de la FCSB: „7-8 milioane de euro” +55 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Au pus ochii pe Bîrligea Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de serviciile atacantului de la FCSB: „7-8 milioane de euro”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.01.2026, ora 11:00
alt-text Actualizat: 16.01.2026, ora 11:58
  • Evoluțiile solide ale lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, din acest sezon ar fi atras atenția mai multor cluburi din Serie A.

FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea în septembrie 2024 de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. De atunci, vârful a impresionat în tricoul campioanei.

Adrian Șut, lăudat la Al-Ain  Noul antrenor al românului îi transmite și un avertisment, înainte de debut: „Va avea concurență”
Citește și
Adrian Șut, lăudat la Al-Ain Noul antrenor al românului îi transmite și un avertisment, înainte de debut: „Va avea concurență”
Citește mai mult
Adrian Șut, lăudat la Al-Ain  Noul antrenor al românului îi transmite și un avertisment, înainte de debut: „Va avea concurență”

Cluburi din Serie A, pe urmele lui Bîrligea

După ce a evoluat la juniori pentru Palermo și Teramo, în Italia, Daniel Bîrligea a avut prestații solide în România, la CFR Cluj și FCSB, iar acum a atras atenția cluburilor din Serie A.

Potrivit Gazzetta dello Sport, mai multe cluburi din prima ligă italiană s-au interesat de serviciile atacantului de la FCSB.

„Serie A, cu ochii pe Bîrligea. Mai multe cluburi din Serie A au cerut informații despre Daniel Bîrligea, atacantul echipei Steaua București (n.r. - FCSB), care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, dar ar putea schimba clubul pentru 7-8 milioane de euro”, a notat gazzetta.it.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Daniel Bîrligea a jucat 24 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 6 pase decisive.

Vârful a evoluat și în singurul meci amical disputat de FCSB în cantonamentul din Antalya, 1-2 cu Beșiktaș.

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Galerie foto (55 imagini)

FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro FCSB - Beșiktaș/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+55 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „Dacă își depășește limitele e bombă nucleară”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a lăudat pe Bîrligea, la finalul perioadei de pregătire din Turcia.

„Bîrligea s-a prezentat bine, bine. Nu a fost nicio problemă legată de niciun jucător. E în vână.

Bîrligea dacă încearcă să-și depășească limitele e bombă nucleară. Asta trebuie să facă. Până acum sunt foarte puțini jucători care fac asta.

Când te antrenezi lângă fotbaliști ca Olaru și Cisotti, parcă îți vine și ție să faci asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Argeș de astăzi, de la ora 20:00, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”
Superliga
11:15
De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”
Citește mai mult
De ce n-a ajuns Măldărășanu la Rapid INTERVIU. Dorit în Giulești, tehnicianul explică de ce nu a preluat echipa vara trecută: „Ca să fie clar”
Superliga intră în linie dreaptă: echipele de top obligate să recupereze până la finalul sezonului regulat
Publicitate
11:03
Superliga intră în linie dreaptă: echipele de top obligate să recupereze până la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
Superliga intră în linie dreaptă: echipele de top obligate să recupereze până la finalul sezonului regulat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
serie a transfer liga 1 fcsb daniel bîrligea
Știrile zilei din sport
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Superliga
16.01
„Indolență, lejeritate” Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
Citește mai mult
„Indolență, lejeritate”    Jucătorii pe care finanțatorul FCSB i-a criticat dur: „Se crede prea fotbalist” + „Îi pasezi cu om pe el?”
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Superliga
16.01
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț” Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
Citește mai mult
„Nu-l dezamăgi pe acel micuț”  Imaginea postată de Cătălin Cîrjan i-a activat pe dinamoviști: „Dă-le peste nas tuturor!”
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Superliga
16.01
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 » Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Citește mai mult
FC Argeș - FCSB 1-0 VIDEO Campioana pierde primul meci din 2026 »  Piteștenii, pas mare spre confirmarea locului de play-off
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Superliga
16.01
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Citește mai mult
Chiricheș, ce gafă! FOTO. FC Argeș a deschis scorul cu FCSB, după o eroare uriașă a jucătorilor campioanei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:36
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
11:23
„Cum să iei bani pe el?!” După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător e criticat de patronul de la FCSB
„Cum să iei bani pe el?!”  După Bîrligea, Tănase și Olaru, încă un jucător  e criticat de patronul de la FCSB
11:15
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Interes scăzut pentru Dinamo - U Cluj  Câte bilete s-au vândut la meciul din Superliga + Bergodi își dorește un program ca în Anglia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Superliga
16.01
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
Citește mai mult
Kopic despre Cîrjan Antrenorul lui Dinamo a comentat oferta primită de căpitanul său: „Pentru mine e important să nu regrete”
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
Superliga
16.01
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
Citește mai mult
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
16.01
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
16.01
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 25 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share