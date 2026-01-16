Au pus ochii pe Bîrligea Mai multe cluburi din Serie A s-au interesat de serviciile atacantului de la FCSB: „7-8 milioane de euro”

Evoluțiile solide ale lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, din acest sezon ar fi atras atenția mai multor cluburi din Serie A.

FCSB l-a transferat pe Daniel Bîrligea în septembrie 2024 de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 3 milioane de euro. De atunci, vârful a impresionat în tricoul campioanei.

Cluburi din Serie A, pe urmele lui Bîrligea

După ce a evoluat la juniori pentru Palermo și Teramo, în Italia, Daniel Bîrligea a avut prestații solide în România, la CFR Cluj și FCSB, iar acum a atras atenția cluburilor din Serie A.

Potrivit Gazzetta dello Sport, mai multe cluburi din prima ligă italiană s-au interesat de serviciile atacantului de la FCSB.

„Serie A, cu ochii pe Bîrligea. Mai multe cluburi din Serie A au cerut informații despre Daniel Bîrligea, atacantul echipei Steaua București (n.r. - FCSB), care are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, dar ar putea schimba clubul pentru 7-8 milioane de euro”, a notat gazzetta.it.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

În actuala stagiune, Daniel Bîrligea a jucat 24 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile, reușind să înscrie 7 goluri și să ofere 6 pase decisive.

Vârful a evoluat și în singurul meci amical disputat de FCSB în cantonamentul din Antalya, 1-2 cu Beșiktaș.

Mihai Stoica, despre Daniel Bîrligea: „Dacă își depășește limitele e bombă nucleară”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a lăudat pe Bîrligea, la finalul perioadei de pregătire din Turcia.

„Bîrligea s-a prezentat bine, bine. Nu a fost nicio problemă legată de niciun jucător. E în vână.

Bîrligea dacă încearcă să-și depășească limitele e bombă nucleară. Asta trebuie să facă. Până acum sunt foarte puțini jucători care fac asta.

Când te antrenezi lângă fotbaliști ca Olaru și Cisotti, parcă îți vine și ție să faci asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează meciul cu FC Argeș de astăzi, de la ora 20:00, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

