Benitez, impresionat de Chivu Antrenorul spaniol a analizat parcusul lui Inter din acest sezon: „Tindem să uităm asta”

Rafa Benitez și Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 19:26
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 19:33
  • Rafa Benitez (65 de ani), antrenorul lui Panathinaikos, a vorbit la superlativ despre Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul român al lui Inter.

Cu șase etape până la finalul sezonului din Serie A, Inter este foarte aproape de a câștigat titlul cu Cristi Chivu la cârmă.

În acest moment, „nerazzurrii” au un avans de 9 puncte față de Napoli, formație ce ocupă locul secund.

Rafa Benitez, impresionat de Cristi Chivu: „Tindem să uităm asta”

Fost antrenor al lui Inter în sezonul 2010-2011, Benitez s-a arătat impresionat de modul în care Chivu a revitalizat echipa de pe „Meazza”.

„Merită laude că a știut să gestioneze situații chiar și la limită. Astăzi tindem să uităm, dar acum un an, după ce a pierdut Scudetto în fața lui Napoli și finala Ligii Campionilor s-a transformat într-o tragedie (0-5 cu PSG), atmosfera era tensionată.

Chiar și așa, calitatea lotului a fost întotdeauna de primă clasă.

Momente dificile? Mă gândesc la eliminarea din Liga Campionilor cu Bodo, probabil cel mai dureros moment și, totodată, cea mai delicată etapă. Dar Inter este un club mare, condus de un manager precum Marotta, care are un simț înnăscut pentru management.

De restul s-a ocupat și sufletul echipei, care a ieșit în evidență”, a spus Benitez, citat de fcinternews.it.

Rafa Benitez: „Se vedea că era inteligent”

Inter are șansa să câștige și Cupa Italiei. Formația antrenată de Cristi Chivu a remizat cu Como, 0-0, în prima manșă a semifinalelor. Returul este programat pe 21 aprilie.

Benitez și-a continuat discursul și susține că un eventual succes și în Cupa Italiei ar fi un bonus pentru liderul din Seria A.

„Când câștigi un titlu de campion, și asta se va întâmpla, te poți simți împlinit, chiar dacă știi că bucuriile – blestemul – pentru noi, cei din fotbal, durează o noapte. A doua zi când ne trezim ne gândim deja la sezonul următor.

Să-i dăm timp lui Cristi Chivu să definească și să se bucure de acest succes, de Cupă se vor ocupa ei pentru că un trofeu în plus nu face rău nimănui”, a adăugat Benitez.

Ulterior, tehnicianul spaniol i-a făcut și o scurtă caracterizare lui Chivu, cel pe care l-a avut sub comandă în perioada în care o antrena pe Inter.

„Chivu? Un băiat de treabă, care, din punct de vedere tactic, era deja un jucător matur. Dar pe atunci avea 30 de ani, iar acum are 45.

Atunci trebuia să se preocupe doar de el și de adversarul său, iar acum trebuie să-și asume responsabilitatea pentru toată lumea. Se vedea că era inteligent. A confirmat-o”, a concluzionat Benitez.

18 meciuri
a jucat Chivu sub comanda lui Benitez la Inter

