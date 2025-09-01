Golul marcat de Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, în meciul cu Midtjylland din sezonul trecut al Europa League a fost postat pe contul oficial de Tik Tok al competiției.

Bîrligea a marcat un gol cum rar se vede în fotbal, în victoria cu Midtjylland, scor 2-0, din etapa #4 a fazei principale din Europa League.

Golul lui Bîrligea, postat de contul oficial al Europa League

Reușita atacantului de la FCSB din partida cu formația daneză a fost readusă în atenția publicului de către contul oficial de TikTok al Europa League.

Golul venit ca urmare a presingului avansat făcut de atacantul român este unul cum rar se vede în fotbal, Bîrligea conducând balonul până în plasa porții.

„Ce tupeu! Golul marcat cu cel mai mult sânge rece din istoria Europa League”, au scris administratorii contului despre reușita venită la doar câteva secunde de la începutul reprizei secunde.

3 goluri a marcat Daniel Bîrligea în faza principală a Europa League

Daniel Bîrligea, OUT pentru partidele cu Canada și Cipru

După ce s-a accidentat în meciul cu CFR Cluj, Daniel Bîrligea nu va face parte din lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile echipei naționale din luna septembrie.

Acesta a suferit o ruptură musculară, astfel că nu va fi disponibil în perioada următoare. Atacantul celor de la FCSB a absentat și în startul sezonului, atunci când probleme la unul dintre degetele de la un picior și a fost nevoit să ia o pauză lungă.

