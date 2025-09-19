„Titlul e departe!” Jucătorii FCSB nu mai sunt siguri nici de accederea în play-off: „Prima oară trebuie să câștigăm meciurile de retrogradare”

FC BOTOȘANI - FCSB 3-1. Daniel Bîrligea (25 de ani) și Ștefan Târnovanu (25 de ani) s-au declarat dezamăgiți după un nou eșec suferit în Liga 1.

Bîrligea a marcat unicul gol al campioanei în meciul de vineri și tras un semnal de alarmă: FCSB nu-și mai permite pași greșiți în Liga 1, dacă vrea să ajungă măcar în play-off.

FC BOTOȘANI - FCSB. Daniel Bîrligea: „Trebuie să ne trezim”

„E greu de comentat în momentele acestea. Nu știu ce avem, ce putem face. Trebuie să facem ceva, că așa nu ajungem nicăieri. Trebuie să schimbăm ceva.

Am simțit prima repriză destul de bine. A doua repriză ne-am relaxat, n-am încercat să mai jucăm. Adversarii au avut un ritm bun. Îi felicităm, mai mult nu avem de zis”, a afirmat Bîrligea la Digi Sport.

Întrebat dacă anticipa un asemenea start dezastruos de sezon, atacantul a afirmat:

„Nu mă așteptam, dar asta e realitatea. Trebuie să ne trezim. Momentan ne gândim să câștigăm meciurile de retrogradare. Titlul e departe. Nu este imposibil până nu se termină toate meciurile. Trebuie să luăm totul pas cu pas.

Poate în Europa avem altă concentrare. Poate ne credem prea campioni decât celelalte echipe. Este ceva, nu știu ce, dar este” a concluzionat Bîrligea.

Ștefan Târnovanu: „De titlu nu ai cum să vorbești când ai doar 7 puncte”

Portarul campioanei s-a declarat resemnat și a afirmat că șansele ca FCSB să cucerească al treilea titlu consecutiv sunt aproape nule.

Mai mult, Târnovanu crede că și prezența în play-off este în pericol.

„Anul trecut cred că s-a intrat în play-off cu 46 de puncte, noi avem doar șapte acum și mai sunt 20 de etape. Trebuie să câștigăm peste jumătate de meciuri dacă vrem ceva de la sezonul ăsta.

Începem binișor, dăm gol, dar nu știu... Campionatul ăsta am condus în multe partide, dar primim foarte multe goluri, e ciudat.

Cu siguranță că e greu să intrăm în play-off, la cum am început. De titlu nu ai cum să vorbești când ai doar 7 puncte și ai primit vreo 20 de goluri.

Ținând cont de ce am reușit sezonul trecut, nu ne așteptam la asta. Trebuie să schimbăm ceva, asta e clar”, a spus și Târnovanu pentru sursa citată.

VIDEO. Golul de 2-1 marcat de FC Botoșani în duelul cu FCSB

