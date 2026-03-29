Vești bune pentru Rădoi VIDEO. Doi jucători au revenit la antrenamentele FCSB înaintea reluării Ligii 1 +49 foto
Vești bune pentru Rădoi VIDEO. Doi jucători au revenit la antrenamentele FCSB înaintea reluării Ligii 1

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 14:17
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 14:17
  • Staff-ul tehnic al FCSB a primit vești bune din punct de vedere medical înaintea reluării meciurilor din play-out.
  • Daniel Graovac (32 de ani) și Ionuț Cercel (19 ani) au revenit la antrenamentele echipei.

Formația roș-albastră s-a confruntat în acest sezon cu numeroase probleme medicale în defensivă, iar Mirel Rădoi (45 de ani) are nevoie de cât mai mulți jucători apți pentru a-și atinge obiectivul: calificarea în preliminariile Conference League.

Vești bune pentru FCSB. Graovac și Cercel au revenit la antrenamente

Una dintre veștile bune vine din partea lui Daniel Graovac. Fundașul central s-a accidentat în meciul cu Metaloglobus (0-0), unde a suferit o fractură de piramidă nazală, motiv pentru care a ratat apoi confruntarea cu UTA.

Între timp, jucătorul a fost operat și a revenit la antrenamentele normale alături de echipă, purtând o mască de protecție.

În aceste condiții, Graovac are șanse mari să fie apt pentru meciul cu Botoșani, iar staff-ul tehnic ar putea conta pe el, conform digisport.ro.

Graovac a bifat 30 de apariții în acest sezon și s-a numărat printre titularii de bază ai echipei.

FCSB, antrenament înainte de meciul cu Botoșani (etapa #3 din play-out). Foto: Facebook, @FCSB
FCSB, antrenament înainte de meciul cu Botoșani (etapa #3 din play-out). Foto: Facebook, @FCSB

Un alt fotbalist care a revenit la antrenamente este Ionuț Cercel, care a fost indisponibil o perioadă lungă din cauza problemelor medicale.

Ultimul său meci oficial a fost disputat pe 9 noiembrie 2025, în remiza Hermannstadt - FCSB 3-3.

Ionuț Cercel a avut mai multe probleme medicale după transferul la FCSB. Fundașul s-a accidentat prima dată în toamna lui 2025, apoi din nou spre finalul anului, iar la începutul lui 2026 a redevenit indisponibil.

900.000 de euro
a plătit FCSB pentru transferul lui Ionuț Cercel, sumă care include atât bonusurile, cât și clauzele prevăzute în acord

FCSB se află pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, după două meciuri jucate.

Pentru FCSB urmează partida cu Botoșani, programată vineri, 3 martie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

