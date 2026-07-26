„O fac împotriva noastră” Gigi Becali  acuză că gazonul de pe Stadionul Steaua e stricat intenționat: „N-a existat niciodată așa ceva!”

Csikszereda - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a lansat o acuzație la adresa celor de la CSA Steaua, după succesul din etapa #2 a Ligii 1.

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Într-o discuție legată de dubla cu FK Auda din Conference League, patronul de la FCSB a făcut trimitere către gazonul deplorabil de pe Stadionul Steaua, care le-a creat probleme jucătorilor la partida tur, scor 2-3.

Gigi Becali: „Cred că nu mai îngrijesc terenul ca să fie împotriva noastră”

Întrebat dacă la partidele următoare de pe teren propriu vor opta pentru stadionul „Arcul de Triumf”, Becali a venit cu o teorie bizară.

„Da, pentru că acolo nu se poate juca (n.r. - pe Stadionul Steaua). Nu se poate. Ei au zis că e o ciupercă, că nu știu ce... Nu mai îngrijesc terenul deloc.

Adică cred că o fac împotriva noastră, știi? Și am zis bine. Dacă o faci împotriva noastră, să fii sănătos și gata.

(n.r. - Credeți că a fost făcut ceva special împotriva FCSB?) Eu cred că da. Adică dacă n-a mai existat niciodată așa ceva, nici pe vremuri n-au existat asemenea terenuri. Niciodată.

Cum era gazonul ăla înainte și cum este acum...”, a spus Becali, la Digi Sport.

FOTO. Gazonul de pe stadionul Steaua, în urmă cu trei zile la FCSB - Auda 2-3

Și președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit recent despre situația terenului de joc din Ghencea și despre faptul că acesta ar putea fi stricat intenționat.

„Pe Arcul de Triumf e mult mai bun gazonul. Acolo, în Ghencea, nu știu, sunt niște lucruri...

Prima dată când FCSB s-a dus în Ghencea să închirieze, după scandal cu Ministerul, [cei de la CSA] au băgat echipa de rugby cu două zile înainte sau s-a jucat un meci amical. Deci acolo bănuiesc… (n.r. întrebat de moderator: „Spuneți că e posibil să fie ceva cu premeditare?”) Nu știu…

Cineva care ar trebui să garanteze pentru calitatea gazonului ar trebui să dea niște explicații acum.

Au fost niște zile în care a fost foarte, foarte cald, după care a plouat foarte mult. Mărturisesc că și noi, la Săftica, am avut mici probleme din cauza acelor zile, dar sunt remediabile, în niciun caz să ajungi la nivelul la care era [terenul pe Ghencea]”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

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