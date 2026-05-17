Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit din nou despre viitorul său la CFR Cluj, după remiza cu Dinamo, scor 0-0.

Antrenorul a spus că nu are o problemă personală cu Ioan Varga, dar a transmis că are pretenții clare pentru a continua în Gruia.

Daniel Pancu a obținut calificarea lui CFR Cluj în preliminariile cupelor europene, dar viitorul său pe banca ardelenilor rămâne incert.

Daniel Pancu explică ce condiții pune pentru a continua la CFR Cluj: „Cerințele mele sunt mari, mari de tot”

Declarațiile vin după mai multe zile tensionate la CFR. Ioan Varga a fost deranjat de solicitările antrenorului și l-a numit „nesimțit”.

Finanțatorul a transmis că antrenorul are o clauză de reziliere de 50.000 de euro, sumă care ar trebui plătită în cazul unei plecări.

„E o săptămână decisivă, mă gândesc. Nu ascund faptul că sunt echipe interesate de mine, dar suntem la fotbal, se pot întâmpla multe, sper să fiu inspirat și să iau o decizie corectă pentru viitorul meu.

Începând de astăzi (n.r. - sâmbătă), mai am doi ani contract. Astăzi, matematic, eu mai am doi ani contract. Automat, în seara asta, s-a prelungit contractul meu cu încă doi ani”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă.

Antrenorul a explicat apoi că pretențiile sale sunt ridicate, dar consideră că ele sunt necesare pentru ca CFR să evite episoade precum eliminarea dureroasă suferită în Conference League, în fața celor de la Hacken.

În 2025, CFR a pierdut cu 2-7 în Suedia, rezultatul fiind unul dintre cele mai dure eșecuri europene ale clubului din ultimii ani.

„Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple este să nu plece jucători. Al doilea, să nu fie întârzieri salariale, de care am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie, pentru că în momentul în care sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, mari de tot, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Și dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi și cu bază de pregătire și care nu vând jucători, aș putea să o fac, că am acest drept, pentru că e viitorul meu în joc

Echipa trebuie păstrată și întărită. Obligatoriu, dacă vrem Europa, pentru că altfel, ferească Dumnezeu, ajungem iar la 7-2 și nu are niciun sens, atunci calificarea nu are niciun sens”, a mai spus Pancu.

Sunt atașat total de jucători și de oraș și de suporteri. Și e un loc unde mă simt minunat, e și performanța, dar cam lucrurile astea ar trebui să se întâmple. Echipa asta trebuie păstrată și întărită. Dacă vorbim de Europa. Dar, la fel de bine, eu cred că nu va fi păstrată echipa. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Daniel Pancu: „Au fost șase luni jumate groaznice”

Daniel Pancu a adunat 27 de meciuri pe banca celor de la CFR Cluj, perioadă în care a înregistrat 17 victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

Prin aceste rezultate, tehnicianul a reușit să ridice echipa de pe ultimele poziții până în play-off. Și să asigure prezența în preliminariile Conference League.

„E o săptămână decisivă. Sper să fiu inspirat. Vreau să mă bucur, pentru că au fost șase luni jumate groaznice. Și chiar vreau să fiu zâmbitor, chiar vreau să fiu relaxat în antrenamente, chiar vreau să nu mai țip la nimeni.

Chiar vreau să ne pupăm când ne întâlnim, să ne pupăm când plecăm acasă. Când e meciul cu FC Argeș, vor juca toți jucătorii care nu au jucat, care s-au antrenat minunat.

Și îmi pare rău că n-am putut să le dau mai multe minute. Sunt lucruri care se văd și în jocul nostru, unitatea și coeziunea asta a grupului”, a mai spus antrenorul român.

21,2 milioane de euro valorează lotul celor de la CFR Cluj, conform transfermarkt.com. Meriton Korenica este cel mai bine cotat jucător al echipei (3 milioane de euro), urmat de Andrei Cordea (2,4 milioane de euro) și Matei Ilie (2,2 milioane de euro)

Daniel Pancu: „Nu am nicio problemă cu domnul Varga. Azi te înjură, mâine te pupă”

Pancu a mai spus că nu are un conflict personal cu Varga.

„Nu am nicio problemă cu domnul Varga, l-am cunoscut. Domnul Varga, așa-i el. Azi te înjură, mâine te pupă. Doar că eu sunt puțin surprins, pentru că nu prea funcționez așa.

Eu nu am nicio problemă cu domnul Varga. Patronul poate să spună ce vrea oricând, eu am o problemă cu cerințele

Dacă vreau să plec, e o clauză de reziliere, ca în orice contract”, a mai spus antrenorul.

Sunt relaxat, zâmbitor. Am contract încă doi ani. Sunt liniștit. Nu am nicio problemă, nu sunt șomer. În seara asta, sunt antrenor sub contract. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

