Ioan Varga (54 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, s-a enervat după ultimele declarații ale lui Daniel Pancu (48 de ani) și a transmis un mesaj dur pentru antrenorul echipei din Gruia.

Tensiunile dintre cele două părți au apărut după ce Pancu a vorbit public despre condițiile în care ar accepta să continue la CFR Cluj.

Antrenorul a spus că își dorește ca salariile să fie achitate la zi, echipa să beneficieze de o bază de pregătire mai bună și lotul să fie întărit cu jucători de valoare.

Ioan Varga s-a enervat pe Daniel Pancu: „Nu vii tu să-mi faci regulile! N-a luat Champions League”

„Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta!

Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile. Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj… n-a condus până acum un club.

Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”, a declarat patronul celor de la CFR Cluj, conform prosport.ro.

În alte condiții (n.r. - să rămână la CFR Cluj) înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire și câțiva jucători de top. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Situația lui Pancu este cu atât mai delicată cu cât numele său a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă revenire la Rapid.

CFR Cluj ocupă locul 3 în Superliga, cu 41 de puncte. Pe locul 2 se află „U” Cluj, cu 45 de puncte, iar lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.

În play-off, Pancu a înregistrat o înfrângere, trei victorii și două remize, cea mai recentă în partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

Daniel Pancu, după meciul cu U Craiova: „Până acum nu s-a întâmplat nimic din ce am cerut”

Antrenorul a confirmat că le-a transmis oficialilor clubului că va rămâne și în sezonul următor „două milioane la sută”, formulare invocată anterior de Iuliu Mureșan și Ioan Varga, însă a subliniat că promisiunea sa era valabilă doar în anumite condiții.

„Cele mai importante detalii sunt legate promisiunile de aici. Văd că și domnul Varga, și domnul Mureșan vorbesc că rămân două milioane la sută, cuvintele mele, dar niciunul nu continuă.

Continuarea e în alte condiții. Adică să fie salariile la zi, o bază mai bună de pregătire și jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni…

Când am venit, aici era o prăpastie. Nici nu știu cum să numesc… era totul într-o stare de degradare, iar acum e soare, lumea e fericită și echipa e pe locul 3. Asta e realitatea pură”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

Pentru CFR Cluj urmează două partide în campionat:

Pe 16 mai, în deplasare cu Dinamo

Pe 23 mai, pe teren propriu cu FC Argeș

