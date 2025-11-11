Provocare pentru Pancu Cum vede tehnicianul șansele celor de la CFR Cluj la play-off: „Ține de un miracol”

Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre misiunea pe care o are la CFR Cluj.

Fostul jucător al Rapidului a preluat recent formația din Gruia și a obținut duminică prima victorie a echipei, după 4 meciuri consecutive fără succes în Liga 1.

Daniel Pancu a preluat CFR, după ce a părăsit echipa națională U21 în această vară, însă situația formației clujene din acest moment i-ar putea crea dificultăți tehnicianului.

Daniel Pancu: „ Play-off -ul ține de un miracol”

Antrenorul clujenilor spune că recuperarea deficitului de 9 puncte față de ultimul loc de play-off este foarte greu de realizat, dar crede în șansa pe care o are.

„Ca joc, cu siguranță că suntem departe și e normal, e o echipă care avea două victorii în 15 etape. Lucrurile nu puteau sta altfel. Dar e o echipă care a pierdut multe puncte pe final de meci. Mai respirăm cât de cât.

Dacă se gândește cineva la play-off, ține de un miracol, doar matematic mai e posibil. Cu aceiași jucători ca în primele 15 meciuri...

Vom încerca, dar sunt nouă puncte. Eu cred în miracole, dar asta pare o misiune aproape imposibilă în momentul de față. S-au mai văzut cazuri în fotbalul românesc”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

FOTO. Slobozia - CFR Cluj 0-1 , ultimul meci jucat de echipa lui Pancu

În acest moment, CFR Cluj a obținut doar 3 victorii în primele 16 etape din Liga 1, fiind pe locul 12 cu doar 16 puncte, mai aproape de zona retrogradării decât de cea de play-off. Locul 6 e ocupat de Farul, cu 25 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport