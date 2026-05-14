„Avem nevoie de el”  Iuliu Mureșan îl apără pe Daniel Pancu în disputa cu Varga: „Trebuie să fim înțelegători” + Ce spune despre Dan Petrescu

Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele de la CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei, după ce s-au creat mai multe tensiuni între tehnician și patronul Ioan Varga (54 de ani).

Chiar dacă în ultimele zile a existat un dialog de la distanță între Pancu și conducere, Mureșan consideră că cea mai bună variantă este ca antrenorul să rămână la Cluj.

Iuliu Mureșan, despre Daniel Pancu: „E foarte bun, avem nevoie de el”

Întrebat despre situația tensionată dintre Daniel Pancu și Ioan Varga, Iuliu Mureșan a îndemnat la calm și l-a lăudat pe antrenor.

„Pe mine deloc nu m-a supărat ce a spus Pancu. E un antrenor foarte bun, avem nevoie de el. Trebuie să fim înţelegători.

Mai poţi să declari, şi mie mi s-a întâmplat să spun o chestie care nu trebuia spusă aşa, dar nu trebuie luat omul după vorbe ci după fapte.

Vorbele zboară, cum se zice, dar faptele rămân”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit primasport.ro.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului FOTO: Sport Pictures

Finanțatorul de la CFR Cluj l-a atacat joi pe Daniel Pancu, numindu-l chiar „nesimțit”, după ce acesta a spus că își dorește condiții mai bune pentru a continua la Cluj:

„Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față-n față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație.

Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine.

E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce… Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele!” .

Iuliu Mureșan, despre Dan Petrescu: „ Ne-am dori cu toții să revină”

După ce finanțatorul echipei a vorbit despre o posibilă revenire a lui Dan Petrescu la echipă, Iuliu Mureșan a oferit detalii despre starea de sănătate a acestuia:

„Ne-am dori toţi ca Dan Petrescu să revină în antrenorat. El îşi rezolvă acum problemele de sănătate, e foarte bine, să vedem ce se întâmplă la vară, dacă rămâne Pancu.

Dar Dan Petrescu e mereu o opţiune pentru CFR, el se confundă cu trofeele câştigate.

Se simte bine, chiar are dorinţa de a reveni în fotbal, nu poate să stea departe. Dacă se eliberează locul lui Pancu, prima opţiune e Dan Petrescu dacă medicii care îl tratează acceptă să îşi înceapă activitatea în momentul ăsta.

El este antrenorul care a marcat istoria recentă”, a mai spus Iuliu Mureșan.

