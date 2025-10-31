Pancu da, Mureșan ba De ce a lipsit președintele CFR-ului de la meciul cu Dinamo + unde a stat noul antrenor pe Arena Națională

Partida dintre Dinamo și CFR Cluj, disputată pe Arena Națională, nu a fost lipsită de detalii interesante din culisele formației ardelene.

Meciul cu Dinamo marchează o etapă de tranziție pentru CFR Cluj la nivel de banca tehnică, având pe bancă un antrenor interimar, Laurențiu Rus, iar în tribună un viitor antrenor care își pregătește debutul oficial, Daniel Pancu.

DINAMO - CFR CLUJ. De ce a lipsit Iuliu Mureșan de la meci

Deși a fost recent numit președinte al clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan nu a fost prezent la meciul cu Dinamo.

Absența sa nu are legătură cu vreo situație specială, ci ține de un acord clar stabilit cu patronul Neluțu Varga: Mureșan nu va însoți echipa în deplasări , urmând să fie prezent doar la meciurile de pe teren propriu, în Gruia.

Pancu, în tribună!

În schimb, în tribunele Arenei Naționale și-a făcut apariția Daniel Pancu, antrenorul care va prelua oficial conducerea tehnică a echipei după acest meci.

Fostul antrenor al naționalei U21 a venit să-și observe viitorii elevi la lucru, însă pentru moment deciziile tactice și tehnice sunt în continuare luate de Laurențiu Rus, cel care a asigurat interimatul după despărțirea de italianul Andrea Mandorlini.

Dinamo - CFR Cluj, echipele de start

Dinamo : Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Pop, Musi

: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Pop, Musi Rezerve : Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

: Din-Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu Antrenor : Zeljko Kopic

: Zeljko Kopic CFR Cluj : Vâlceanu - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Muhar, Djokovic - Korenica, Cordea, Slimani

: Vâlceanu - Kun, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Muhar, Djokovic - Korenica, Cordea, Slimani Rezerve : Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfait, Badamosi, Munteanu

: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfait, Badamosi, Munteanu Antrenor : Laurențiu Rus

: Laurențiu Rus Arbitru: Radu Petrescu Radu (Bucureşti). Asistenți: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuț Traian Neacșu (Bucureşti). Arbitru VAR: Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa)

Radu Petrescu Radu (Bucureşti). Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ionuț Traian Neacșu (Bucureşti). Sebastian Colţescu Sebastian (Bucureşti). Marcu Claudiu (Constanţa) Stadion: Arena Națională (București)

