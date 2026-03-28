Tiger Woods, 8 ore în arest Legendarul sportiv a refuzat testarea antidrog, după ce s-a răstunat cu mașina. Reacția lui Donald Trump

Tiger Woods (50 de ani) a fost eliberat pe cauțiune după ce a ajuns în arestul Poliției, în urma unui accident rutier.

Starul golfului a fost implicat, vineri, într-un accident de mașină în Florida, în urma căruia autoturismul său s-a răsturnat, acesta ridicând semne de întrebare privind conducerea sub influența alcoolului.

Tiger Woods, eliberat în urma accidentului de mașină

Ajuns în arestul Poliției, Woods ar fi dat semne de „incapacitate”. A fost supus unui test de alcoolemie, iar rezultatul negativ i-a determinat pe polițiști să-i ceară sportivului un test de urină, pe care acesta l-a refuzat.

„Nu am avut suspiciuni că ar fi vorba de alcool în acest caz, iar acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Dar când a venit momentul să-i cerem un test de urină, a refuzat.

Astfel, a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, cu daune materiale și refuz de a se supune unui test legal”, a declarat șeriful John Bunensiek, potrivit geo.tv.

Celebrul jucător de golf a fost fotografiat ca inculpat, iar ochii acestuia păreau destul de roșii și umflați.

Potrivit Golfweek, după 8 ore petrecute în arest, Tiger Woods a fost eliberat pe cauține, iar suma plătită nu a fost dezvăluită.

Donald Trump: „Tiger Woods are niște probleme”

Înainte ca Biroul șerifului din comitatul Martin să confirme arestarea lui Woods, președintele american Donald Trump a afirmat:

Îmi pare rău, are niște probleme. A avut loc un accident și asta e tot ce știu. E un prieten foarte apropiat al meu, e o persoană extraordinară, un om extraordinar. Are niște probleme, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Donald Trum, președinte SUA

Woods n-a mai participat în competiții oficiale de mai bine de un an, după ce anul trecut a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile, iar ulterior a fost operat la spate.

Revenise pe gazon săptămâna trecută la o competiție minoră și spera să participe la Mastersul din Georgia, primul turneu important din sezonul 2026.

"I feel so badly...really close friend of mine, amazing person, amazing man. He's got some difficulty."



Tiger Woods are un istoric stufos în privința accidentelor auto

În urmă cu 5 ani, Woods s-a răsturnat cu mașina în Los Angeles, în timp ce conducea cu peste 135km/h.

Atunci, jucătorul de golf se afla singur în mașină, un SUV Genesis GV80, când, din cauza vitezei mari, a lovit refugiul dintre benzi, apoi mașina a fost aruncată pe trotuar, unde a izbit un copac și s-a rostogolit de mai multe ori pe spațiul verde.

Woods s-a ales cu multiple fracturi la picioare, fiind transportat la spital, unde a fost operat de urgență.

În 2017, golferul a fost arestat în Palm Beach, Florida, după ce a fost prins băut la volan.

