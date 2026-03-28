Tiger Woods, 8 ore în arest Legendarul sportiv a refuzat testarea antidrog, după ce s-a răstunat cu mașina. Reacția lui Donald Trump
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 14:17
  • Tiger Woods (50 de ani) a fost eliberat pe cauțiune după ce a ajuns în arestul Poliției, în urma unui accident rutier.

Starul golfului a fost implicat, vineri, într-un accident de mașină în Florida, în urma căruia autoturismul său s-a răsturnat, acesta ridicând semne de întrebare privind conducerea sub influența alcoolului.

Tiger Woods, eliberat în urma accidentului de mașină

Ajuns în arestul Poliției, Woods ar fi dat semne de „incapacitate”. A fost supus unui test de alcoolemie, iar rezultatul negativ i-a determinat pe polițiști să-i ceară sportivului un test de urină, pe care acesta l-a refuzat.

„Nu am avut suspiciuni că ar fi vorba de alcool în acest caz, iar acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Dar când a venit momentul să-i cerem un test de urină, a refuzat.

Astfel, a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor, cu daune materiale și refuz de a se supune unui test legal”, a declarat șeriful John Bunensiek, potrivit geo.tv.

Celebrul jucător de golf a fost fotografiat ca inculpat, iar ochii acestuia păreau destul de roșii și umflați.

Potrivit Golfweek, după 8 ore petrecute în arest, Tiger Woods a fost eliberat pe cauține, iar suma plătită nu a fost dezvăluită.

Donald Trump: „Tiger Woods are niște probleme”

Înainte ca Biroul șerifului din comitatul Martin să confirme arestarea lui Woods, președintele american Donald Trump a afirmat:

Îmi pare rău, are niște probleme. A avut loc un accident și asta e tot ce știu. E un prieten foarte apropiat al meu, e o persoană extraordinară, un om extraordinar. Are niște probleme, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Donald Trum, președinte SUA

Woods n-a mai participat în competiții oficiale de mai bine de un an, după ce anul trecut a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile, iar ulterior a fost operat la spate.

Revenise pe gazon săptămâna trecută la o competiție minoră și spera să participe la Mastersul din Georgia, primul turneu important din sezonul 2026.

Tiger Woods are un istoric stufos în privința accidentelor auto

În urmă cu 5 ani, Woods s-a răsturnat cu mașina în Los Angeles, în timp ce conducea cu peste 135km/h.

Atunci, jucătorul de golf se afla singur în mașină, un SUV Genesis GV80, când, din cauza vitezei mari, a lovit refugiul dintre benzi, apoi mașina a fost aruncată pe trotuar, unde a izbit un copac și s-a rostogolit de mai multe ori pe spațiul verde.

Woods s-a ales cu multiple fracturi la picioare, fiind transportat la spital, unde a fost operat de urgență.

În 2017, golferul a fost arestat în Palm Beach, Florida, după ce a fost prins băut la volan.

Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Superliga
11:29
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Citește mai mult
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens

