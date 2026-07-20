Lionel Messi (39 de ani) a oferit o primă reacție după înfrângerea suferită de Argentina în finala CM 2026.

Căpitanul sud-americanilor a publicat emoționant la aproape 24 de ore după ce naționala sa a fost învinsă de Spania, scor 1-0.

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Messi i-a dus pe sud-americani pentru a doua oară consecutiv în finala Cupei Mondiale, dar n-a putut face nimic împotriva tacticii superioare a Spaniei. Argentina a fost de nerecunoscut și a încheiat meciul fără șut pe poartă!

Lionel Messi: „E greu să apreciem pe deplin ce am realizat”

La aproape o zi după „bătălia” de pe stadionul Metlife, Lionel Messi a transmis un mesaj emoționant suporterilor Argentinei. Starul de la Inter Miami nu a uitat nici de adversarii săi din finala CM 2026.

„Durerea este imensă și va dura ceva timp până când această rană se va vindeca. Dar păstrez în suflet și tot ce a fost bun… Meciurile pe care le-am întors dând totul și care vor rămâne pentru totdeauna în memoria noastră, sprijinul unei întregi țări care, împreună cu munca și efortul acestei echipe, ne-a adus din nou, încă o dată, printre cei mai buni din lume.

Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, dar această echipă a ajuns în două finale consecutive ale Cupei Mondiale.

Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare urare și pentru fiecare mesaj. Încă o dată, am reușit să ne unim ca națiune și să fim alături unii de alții, împărtășind mândria imensă de a fi argentinieni.

De asemenea, doresc să felicit Spania pentru câștigarea campionatului, se arată în mesajul transmis de Messi pe Instagram.

Messi, în lacrimi după finala CM 2026

Starul lui Inter Miami a fost dărâmat de eșecul suferit. Aflat la ultimul său meci la un Campionat Mondial, „La Pulga” a izbucnit în plâns după ce și-a primit medalia de argint.

De altfel, la finalul partidei, jucătorii Argentinei, în frunte cu Messi, s-au prăbușit pe gazon înainte de a merge cu capetele plecate la ceremonia de premiere.

Inclusiv Yamal a mers la legendarul argentinian pentru a-l îmbrățișa și a-l consola.

Gestul a fost repetat și de ceilalți fotbaliști ai Barcelonei din naționala Spaniei, dar și de alți colegi din lotul lui Luis De la Fuente, precum Rodri, Pedro Porro, Alex Baena.

Pentru starul de 39 de ani a fost cea de-a doua finală de Cupă Mondială pierdută din carieră. S-a mai întâmplat în 2014, la ediția din Brazilia, când Argentina pierdea tot în prelungiri, scor 1-0, în fața Germaniei.

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