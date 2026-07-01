„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești

- Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre mutările efectuate de giuleșteni în această vară.
Până în acest moment, Rapid a efectuat trei transferuri: Mohammed Kamara (28 de ani), Vladan Bubanja (27 de ani) și Jason Kodor (20 de ani).
Victor Angelescu: „Are un fizic ieșit din comun”
„Kodor e un jucător care ni s-a părut interesant, un fizic interesant pentru vârsta lui, sper să se adapteze repede. Pentru vârsta lui are un fizic ieşit din comun, nu e firav. Pancu îl ştia, îl ştia şi băiatul domnului Şucu, sunt prieteni.
Kamara e la un nivel foarte bun ţinând cont de accidentarea avută, l-am văzut la amical şi cred că e intr-o formă bună. Sper să capete rimtul în amicale, dar arată bine”, a declarat Victor Angelescu, citat de primasport.ro.
Victor Angelescu: „Graovac ştie bine campionatul românesc”
Președintele giuleștenilor a vorbit și despre posibilitatea unui transfer al lui Daniel Graovac (32 de ani), fostul fundaș de la FCSB.
„Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac ştie bine campionatul românesc, ocupă două posturi şi fundaş central şi fundaş dreapta.
Noi avem o problemă cu Manea şi cineva trebuie să acopere şi poziţia aia şi atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilaşco. Îl cunoşteam bine de la loturile naţionale”, a adăugat Angelescu pentru sursa citată.
- De-a lungul cairerei sale, Graovac a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj. El a mai evoluat la Zrinjski Mostar (Bosnia), Mouscron (Belgia), Zeljeznicar, Vojvodina, Kasimpașa și Manisa FK.
Victor Angelescu: „Mai vrem să aducem 3-4 jucători”
Angelescu susține că lotul nu este definitivat, iar Daniel Pancu va mai primi întăriri până la finalul perioadei de mercato, iar Rareș Ilie (23 de ani) rămâne în continuare o țintă pentru giuleșteni.
„Sunt jucători care pot pleca. Mai vrem să aducem 3-4 jucători. Rareş Ilie? Noi ni-l dorim foarte mult, vom vedea. Perioada este încă lungă, noi îl vrem”, a concluzionat Angelescu.
Program Rapid, în cantonametul din Austria
- 2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)
- 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)
- 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)
- 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)