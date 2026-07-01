„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
Victor Angelescu
Superliga

„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 09:33
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 14:54
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre mutările efectuate de giuleșteni în această vară.
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Până în acest moment, Rapid a efectuat trei transferuri: Mohammed Kamara (28 de ani), Vladan Bubanja (27 de ani) și Jason Kodor (20 de ani).

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Victor Angelescu: „Are un fizic ieșit din comun”

Kodor e un jucător care ni s-a părut interesant, un fizic interesant pentru vârsta lui, sper să se adapteze repede. Pentru vârsta lui are un fizic ieşit din comun, nu e firav. Pancu îl ştia, îl ştia şi băiatul domnului Şucu, sunt prieteni.

Kamara e la un nivel foarte bun ţinând cont de accidentarea avută, l-am văzut la amical şi cred că e intr-o formă bună. Sper să capete rimtul în amicale, dar arată bine”, a declarat Victor Angelescu, citat de primasport.ro.

Victor Angelescu: „Graovac ştie bine campionatul românesc

Președintele giuleștenilor a vorbit și despre posibilitatea unui transfer al lui Daniel Graovac (32 de ani), fostul fundaș de la FCSB.

„Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac ştie bine campionatul românesc, ocupă două posturi şi fundaş central şi fundaş dreapta.

Noi avem o problemă cu Manea şi cineva trebuie să acopere şi poziţia aia şi atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilaşco. Îl cunoşteam bine de la loturile naţionale”, a adăugat Angelescu pentru sursa citată.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Daniel Graovac, potrivit Transfermarkt
  • De-a lungul cairerei sale, Graovac a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj. El a mai evoluat la Zrinjski Mostar (Bosnia), Mouscron (Belgia), Zeljeznicar, Vojvodina, Kasimpașa și Manisa FK.

Victor Angelescu: „Mai vrem să aducem 3-4 jucători”

Angelescu susține că lotul nu este definitivat, iar Daniel Pancu va mai primi întăriri până la finalul perioadei de mercato, iar Rareș Ilie (23 de ani) rămâne în continuare o țintă pentru giuleșteni.

Fost jucător la Rapid în perioada 2019-2022, mijlocașul ofensiv este sub contract cu Nice/ Foto: IMAGO Fost jucător la Rapid în perioada 2019-2022, mijlocașul ofensiv este sub contract cu Nice/ Foto: IMAGO
Fost jucător la Rapid în perioada 2019-2022, mijlocașul ofensiv este sub contract cu Nice/ Foto: IMAGO

„Sunt jucători care pot pleca. Mai vrem să aducem 3-4 jucători. Rareş Ilie? Noi ni-l dorim foarte mult, vom vedea. Perioada este încă lungă, noi îl vrem”, a concluzionat Angelescu.

60 de meciuri
a disputat Rareș Ilie în tricoul Rapidului,. A marcat 9 goluri și a oferit 16 pase decisive. Este cotat la 1.200.000 de euro, potrivit Transfermarkt

Program Rapid, în cantonametul din Austria

  • 2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)
  • 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)
  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

VIDEO. Plecarea Rapidului în cantonamentul din Austria

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