„Puteam să îi trimit acasă” Daniel Pancu a făcut noi dezvăluiri despre naționala U21: „Eu consider că e indisciplină”

Daniel Pancu (47 de ani) a venit cu noi dezvăluiri despre echipa națională U21, în urma turneului final din Slovacia.

Selecționerul susține că s-a confruntat cu mai multe acte de „indisciplină” din partea jucătorilor convocați.

După ce a primit mai multe critici pentru evoluția naționalei și pentru absența de pe bancă la primele două partide, Pancu pune prestația modestă de la Euro U21 și pe seama lipsei de pregătire fizică sau de disciplină a unora dintre jucătorii din lot.

Daniel Pancu: „Puteam să-i trimit acasă”

Deși a fost nemulțumit de mai multe lucruri legate de elevii săi, Pancu spune că a încercat să țină aceste aspecte doar în interiorul grupului, pentru a nu crea controverse pe parcursul turneului.

„Impresia e că puteam face mai mult. Dacă nu am făcut, înseamnă că nu am meritat. Am înțeles că a fost multă vâlvă în țară privind declarațiile mele. Eu nu cred în ghinion și noroc în fotbal. Dacă am făcut zero puncte, înseamnă că atât am meritat.

Specialiștii de la Comisia Tehnică nu au fost atât de nemulțumiți cum am fost eu. Mă leg de niște aspecte referitoare la disciplina jucătorilor, la profesionalismul lor, la conștientizarea momentului.

Dacă eu spun că la 23 nu mai iese nimeni din cameră și cobor într-o seară la 23:21 să iau o apă, văd 4 jucători. Unul era la masaj, 3 pe holuri. Eu consider că e indisciplină. Puteam să îi trimit acasă, dar s-ar fi creat iar vâlvă. Toți 4 au fost titulari cu Italia.

Dacă spun că nu ai nevoie de telefon de la antrenament până la hotel și invers, îi mai vezi pe câte unii cu telefonul. Eu vorbesc la general. Grupul e responsabil pentru cel care nu stă în cameră, pentru cel care își ia telefonul cu el, pentru cel care are un kilogram în plus.

Așa se ajunge să ratezi cu poarta goală, să ratezi penalty sau iei un cartonaș roșu și se întoarce soarta jocului. Poate acum înțelege lumea la ce mă refer. Nu le pot reproșa nimic la capitolul atitudine”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Rezultatele naționalei la Euro U21

Italia U21 - România U21 1-0

Spania U21 - România U21 2-1

România U21 - Slovacia U21 1-2

