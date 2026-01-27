Mutare de top la Rapid  Giuleștenii au transferat fotbalistul unui club din prima ligă a Braziliei. Până când e valabil contractul
Talisson de Almeida foto: Facebook/Rapid
Mutare de top la Rapid Giuleștenii au transferat fotbalistul unui club din prima ligă a Braziliei. Până când e valabil contractul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 21:39
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 21:39
  • Talisson de Almeida (23 de ani) este noul jucător al echipei Rapid București.
  • Tânărul atacant brazilian a evoluat pentru mai multe cluburi din primele două eșaloane ale Braziliei.

Rapid continuă seria de transferuri cu o mutare pe care Victor Angelescu o dezvăluise în urmă cu trei zile. Tot în această iarnă, Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan au devenit jucători ai echipei din Giulești.

Talisson de Almeida a semnat cu Rapid

Legitimat la Red Bull Bragantino, Tallison a evoluat în ultimul an la mai multe cluburi din al doilea eșalon al Braziliei. Recent, fusese împrumutat la Avai.

„Rapid și Talisson de Almeida au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pe doi ani și jumătate. În vârstă de 23 de ani, atacantul brazilian vine în Giulești în urma unui transfer definitiv de la Red Bull Bragantino.

Ultima dată, Talisson a evoluat în liga secundă din Brazilia pentru Avaí FC, formație la care fusese împrumutat la începutul acestui an. În cele trei săptămâni petrecute la club, atacantul a bifat patru apariții și a reușit să marcheze două goluri.

Din 2023, Talisson aparține de Red Bull Bragantino, unul dintre proiectele sud-americane ale consorțiului Red Bull, cunoscut pentru performanțele obținute la nivel european cu RB Leipzig și RB Salzburg.

Atacant de picior drept, cu o înălțime de 1.88 metri, Talisson și-a desfășurat până acum întreaga carieră în Brazilia, evoluând pentru Itapirense U20, Batistense, Bragantino U20, Ceará SC, Criciúma și Atlético Goianiense.

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu!”, a transmis Rapid, pe site-ul oficial al clubului.

La semnarea contractului, Talisson a oferit și o scurtă declarație:

„Sunt bucuros că am ajuns la Rapid! Promit implicare, dedicare și iubire pentru acest club. Voi da totul pentru a face suporterii fericiți! Hai Rapid!”, a transmis fotbalistul.

Jucătorii transferați de Rapid până în acest moment:

  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacant - împrumutat de la Real Oviedo
  • Robert Sălceanu (22 de ani), fundaș stânga - transferat de la Petrolul pentru 400.000 de euro
  • Dejan Iliev (30 de ani), portar - transferat de la UTA pentru 60.000 de euro
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani), mijlocaș - transferat gratis de la Aris

