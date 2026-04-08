Medvedev și-a ieșit din minți! VIDEO. Imagini incredibile la Monte Carlo: 40 de secunde de furie și cel mai rușinos rezultat al carierei

Daniil Medvedev (30 de ani, #10 ATP) a avut o criză de nervi în timpul meciului cu Matteo Berrettini (29 de ani, #90 ATP) din cadrul turneului de la Monte Carlo.

Rusul a suferit cea mai drastică înfrângere a carierei: 0-6, 0-6. Mai rău nu se poate!

Relația dificilă pe care o are Medvedev cu zgura nu mai reprezintă un secret. Rusul a explicat de multe ori cât de tare urăște „praful” care ajunge peste tot: în șosete, în pantofi, pe tricou și în gură.

Daniil Medvedev, criză de nervi la Monte Carlo. Și-a distrus racheta

Berrettini i-a administrat rusului un „bagel” în primul set, iar Daniil a început la fel de rău și setul secund.

După ce a pierdut al optulea game la rând (0-6, 0-2), Medvedev a început să-și lovească racheta de pământ, în timp ce arbitrul de scaun aștepta ca accesul de furie să ia sfârșit.

După aproximativ 40 de secunde, Medvedev a aruncat racheta distrusă la coșul de gunoi și s-a întors pe banca sa, unde a fost în continuare nervos.

După reluarea jocului, rusul nu s-a regăsit. A terminat partida cu 0 în dreptul game-urilor câștigate. Coșmarul său a durat 49 de minute.

De cealaltă parte, Berrettini are parte de un start perfect la Monte Carlo. În primul tur trecuse de Roberto Bautista-Agut (37 de ani, #85 ATP), care s-a retras când italianul conducea cu 4-0 în primul set. Matteo va juca în optimi cu brazilianul Joao Fonseca (19 ani, #40 ATP).

VIDEO cu momentul în care Daniil Medvedev și-a pierdut cumpătul:

MEDVEDEV WAS SO COOKED



Smashed his racket, got a warning, never looked in control



0–6 0–6 in just 49 minutes



First double bagel loss of his career 👀 pic.twitter.com/GdaxCeYDJn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 8, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport