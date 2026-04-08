Liniște și în Turcia Decizia luată de Federația Turcă după decesul lui Mircea Lucescu

Federația Turcă de Fotbal a anunțat, miercuri, că meciurile din etapa #29 din Super Lig vor fi precedate de un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu 12 zile conducea naționala la Istanbul, chiar împotriva Turciei, cealaltă echipă națională pe care a pregătit-o de-a lungul carierei sale.

După ce inclusiv UEFA a decis ca meciurile europene din Liga Campionilor, Europa League și Conference League să fie precedate de un minut de reculegere, federația din Turcia a transmis oficial, miercuri, că va proceda la fel, în semn de omagiu pentru fostul selecționer.

„Având în vedere trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, o figură valoroasă a fotbalului turc și mondial și fost antrenor al echipei noastre naționale, respectiv al lui Galatasaray și Beșiktaș, se va păstra un minut de reculegere înaintea tuturor meciurilor din prima ligă, disputate între 8 și 13 aprilie.

În plus, cluburile pot alege să poarte banderole negre la aceste partide”, se arată în comunicatul transmis de Federația Turcă de Fotbal, pe site-ul oficial.

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu în Turcia:

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

1 an și jumătate a petrecut Mircea Lucescu pe banca naționalei Turciei, din 04.08.2017 până în 11.02.2019

