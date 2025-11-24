Ionuț Radu, jucătorul lunii! Românul i-a cucerit pe toți la Celta Vigo: „Niște luni minunate!” » Ce spune despre accidentarea de la deget

Portarul Ionuț Radu (26 de ani) a fost desemnat jucătorul lunii octombrie la Celta Vigo.

Românul a revenit pe teren după accidentarea suferită în meciul cu Levante, 2-1, dar încă simte dureri.

Ionuț Radu a semnat cu Celta Vigo în urmă cu trei luni și pare să își revitalizeze cariera în tricoul „celeștilor”.

Ionuț Radu a fost desemnat jucătorul lunii la Celta Vigo

Suporterii celor de la Celta Vigo au fost invitați de club să voteze cel mai bun jucător al echipei în luna octombrie.

Cu acest prilej, fanii și-au arătat susținerea față de Ionuț Radu, care a fost desemnat câștigător, clasându-se peste căpitanul Iago Aspas și Pablo Duran, care a marcat două goluri în octombrie.

„Au fost niște luni minunate. Când începi o experiență nouă, te gândești la lucrurile bune și la cum vrei să meargă lucrurile. Mă bucur că a mers mai bine decât mă așteptam.

Primul lucru pe care l-am văzut în vestiar când am ajuns au fost Premiile Estrella Galicia ale lui Iago, are mai multe, și m-am gândit că ar fi frumos să primesc și eu unul”, a spus portarul român, potrivit sport.es.

Sunt foarte fericit și sper să câștig mai multe în viitor. Ionuț Radu, după ce a fost numit jucătorul lunii octombrie

Ionuț Radu a evoluat în 5 din cele 6 meciuri disputate de Celta Vigo în luna octombrie, ratând numai duelul din Cupa Spaniei, împotriva celor de la Puerto de Vega, 2-0.

Deși a primit gol în fiecare partidă, prestațiile românului au fost apreciate:

2 octombrie, Celta Vigo - PAOK Salonic 3-1, nota 6,4

5 octombrie, Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1, nota 6,3

19 octombrie, Celta Vigo - Real Sociedad 1-1, nota 7,1

23 octombrie, Celta Vigo - OGC Nice 2-1, nota 7,2

26 octombrie, Celta Vigo - CA Osasuna 3-2, nota 7,7

6,94 este media notelor obținute de Ionuț Radu în luna octombrie

Ionuț Radu: „Încă mă doare, dar nu mă pot opri”

Ionuț Radu a suferit o entorsă la degetul mare, la începutul acestei luni, în duelul dintre Levante și Celta Vigo 1-2.

Portarul român a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost aproape de a rata meciurile decisive ale României pentru calificarea la Campionatul Mondial.

La trei săptămâni distanță de la accidentare, portarul încă resimte dureri.

„Sunt bine, degetul încă mă doare puțin, dar nu mă pot opri pentru că avem mult de lucru anul acesta. Trebuie să fac niște sacrificii”, a declarat Ionuț Radu.

Portarul român a jucat în duelul câștigat, duminică, de Celta Vigo împotriva celor de la Deportivo Alaves, 1-0.

La finalul partidei, Ionuț Radu a stat în cap, la poza de grup făcută de jucătorii de pe „Balaidos”.

