Ionuț Radu, jucătorul lunii! Românul i-a cucerit pe toți la Celta Vigo: „Niște luni minunate!” » Ce spune despre accidentarea de la deget
Ionuț Radu FOTO: IMAGO
Stranieri

Ionuț Radu, jucătorul lunii! Românul i-a cucerit pe toți la Celta Vigo: „Niște luni minunate!” » Ce spune despre accidentarea de la deget

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 19:51
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 20:00
  • Portarul Ionuț Radu (26 de ani) a fost desemnat jucătorul lunii octombrie la Celta Vigo.
  • Românul a revenit pe teren după accidentarea suferită în meciul cu Levante, 2-1, dar încă simte dureri.

Ionuț Radu a semnat cu Celta Vigo în urmă cu trei luni și pare să își revitalizeze cariera în tricoul „celeștilor”.

Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”
Citește și
Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”
Citește mai mult
Edi, ținta unor acuzații bizare Fost jucător la Legia, despre Iordănescu: „Era surprins că trebuie să analizeze adversarul. În România n-o făcea”

Ionuț Radu a fost desemnat jucătorul lunii la Celta Vigo

Suporterii celor de la Celta Vigo au fost invitați de club să voteze cel mai bun jucător al echipei în luna octombrie.

Cu acest prilej, fanii și-au arătat susținerea față de Ionuț Radu, care a fost desemnat câștigător, clasându-se peste căpitanul Iago Aspas și Pablo Duran, care a marcat două goluri în octombrie.

„Au fost niște luni minunate. Când începi o experiență nouă, te gândești la lucrurile bune și la cum vrei să meargă lucrurile. Mă bucur că a mers mai bine decât mă așteptam.

Primul lucru pe care l-am văzut în vestiar când am ajuns au fost Premiile Estrella Galicia ale lui Iago, are mai multe, și m-am gândit că ar fi frumos să primesc și eu unul”, a spus portarul român, potrivit sport.es.

Sunt foarte fericit și sper să câștig mai multe în viitor. Ionuț Radu, după ce a fost numit jucătorul lunii octombrie

Ionuț Radu a evoluat în 5 din cele 6 meciuri disputate de Celta Vigo în luna octombrie, ratând numai duelul din Cupa Spaniei, împotriva celor de la Puerto de Vega, 2-0.

Deși a primit gol în fiecare partidă, prestațiile românului au fost apreciate:

  • 2 octombrie, Celta Vigo - PAOK Salonic 3-1, nota 6,4
  • 5 octombrie, Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1, nota 6,3
  • 19 octombrie, Celta Vigo - Real Sociedad 1-1, nota 7,1
  • 23 octombrie, Celta Vigo - OGC Nice 2-1, nota 7,2
  • 26 octombrie, Celta Vigo - CA Osasuna 3-2, nota 7,7
6,94
este media notelor obținute de Ionuț Radu în luna octombrie

Ionuț Radu: „Încă mă doare, dar nu mă pot opri”

Ionuț Radu a suferit o entorsă la degetul mare, la începutul acestei luni, în duelul dintre Levante și Celta Vigo 1-2.

Portarul român a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost aproape de a rata meciurile decisive ale României pentru calificarea la Campionatul Mondial.

La trei săptămâni distanță de la accidentare, portarul încă resimte dureri.

Sunt bine, degetul încă mă doare puțin, dar nu mă pot opri pentru că avem mult de lucru anul acesta. Trebuie să fac niște sacrificii”, a declarat Ionuț Radu.

Portarul român a jucat în duelul câștigat, duminică, de Celta Vigo împotriva celor de la Deportivo Alaves, 1-0.

La finalul partidei, Ionuț Radu a stat în cap, la poza de grup făcută de jucătorii de pe „Balaidos”.

Citește și

Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie”
Campionate
18:28
Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie”
Citește mai mult
Generalul Răzvan Lucescu VIDEO. Românul a atins o bornă fabuloasă la PAOK: „Un an care ar putea intra în istorie”
Olaru nu-și pierde speranța De ce crede căpitanul  FCSB că oamenii le văd favorite la titlu pe Craiova și Rapid + Ce spune Florin Cernat
Superliga
17:30
Olaru nu-și pierde speranța De ce crede căpitanul FCSB că oamenii le văd favorite la titlu pe Craiova și Rapid + Ce spune Florin Cernat
Citește mai mult
Olaru nu-și pierde speranța De ce crede căpitanul  FCSB că oamenii le văd favorite la titlu pe Craiova și Rapid + Ce spune Florin Cernat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Celta Vigo Ionut Radu la liga jucatorul lunii
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Stranieri
12:37
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Citește mai mult
Drăgușin pleacă?! Sursele GOLAZO.ro susțin că stoperul ar putea părăsi Tottenham. Scopul: meciul naționalei cu Turcia
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Superliga
13:36
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Citește mai mult
Dinamo pleacă din București?! Variantă șoc: unde iau roș-albii în calcul să joace în provincie când se va închide Arena Națională
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
09:00
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:28
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1
21:49
LIVE Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii
 LIVE  Șapte meciuri se joacă ACUM, în etapa #5 din Liga Campionilor » Chelsea - Barcelona, duelul serii 
22:31
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1  a semnat cu ultima clasată din Kosovo
20:48
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Ofertă pentru Munteanu  Un club a oferit  6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Top stiri din sport
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Diverse
24.11
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Citește mai mult
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share