„Avem o șansă bună la victorie” Olaru și Bîrligea, optimiști înainte de meciul Basel: „Caracterul și atitudinea ne-au adus puncte”

FC BASEL - FCSB. Darius Olaru (27 de ani) și Daniel Bîrligea (25 de ani) au prefațat duelul din etapa #4 a Europa League.

Cei doi jucători sunt optimiști înaintea duelului de pe St.Jakob Park și cred că formația antrenată de Elias Charalambous poate obține un rezultat favorabil.

BASEL - FCSB. Olaru: „Avem o șansă bună la victorie”

Căpitanul „roș-albaștrilor” este de părere că echipa poate obține un rezultat pozitiv doar dacă toți jucătorii vor da dovadă de unitate.

„Trebuie să ne unim, să alergăm unul pentru celălalt. Dacă vom face asta cred că avem o șansă bună să obținem victoria acolo.

La fel ca noi, Basel a avut adversari dificili, dar cum am spus, mergem acolo să ne jucăm șansa și sper să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Darius Olaru.

Întrebat despre programul aglomerat al FCSB, Olaru a declarat: „Ne-am obișnuit să fim mereu plecați, a început să ne și placă în cantonamente, deplasări... Asta este meseria noastră și o facem cu aceeași plăcere în fiecare zi”.

Daniel Bîrligea a comentat și el partida din Europa League. El a vorbit despre cum ar trebui să arate echipa la ora meciului, din punct de vedere al atitudinii.

„Sperăm să ne facem jocul cât mai bine. De fiecare dată când am jucat cu caracter și atitudine am făcut meciuri minunate și am adus puncte extrem de importante”.

