FCSB pierde încă un jucător Unul dintre elevii lui Elias Charalambous, convocat la națională » Pleacă la Cupa Africii pe Națiuni  +36 foto
FCSB. Foto: Sportpictures
Superliga

FCSB pierde încă un jucător Unul dintre elevii lui Elias Charalambous, convocat la națională » Pleacă la Cupa Africii pe Națiuni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 14:47
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 14:47
  • FCSB nu va mai putea conta în acest an pe mijlocașul Baba Alhassan (24 de ani), convocat la echipa națională a Ugandei pentru Cupa Africii pe Națiuni.

Turneul din Africa se va desfășura între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026, iar Uganda a anunțat oficial convocarea jucătorului de la FCSB.

Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește și
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește mai mult
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”

Baba Alhassan, convocat la echipa națională a Ugandei

Conform unui comunicat emis de Federația de Fotbal din Uganda, delegația va pleca pe 7 decembrie spre Casablanca, unde echipa va efectua un cantonament de 11 zile și va disputa două meciuri de pregătire.

Alhassan, care a fost titular în șase partide din Superliga din acest sezon, a lipsit de la derby-ul cu Dinamo (0-0), fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Alhassan va rata următoarele trei meciuri ale FCSB-ului:

  • 11 decembrie: FCSB – Feyenoord (22:00)
  • 15 decembrie: Unirea Slobozia – FCSB (20:30)
  • 21 decembrie: FCSB – Rapid (20:00)

Dacă Uganda ar ajunge în finala competiției, mijlocașul ar putea lipsi și de la partida cu FC Argeș, care va avea loc 17 ianuarie.

23 de meciuri
a jucat Baba Alhassan în sezonul 2025-2026, în care a reușit să ofere doar o pasă decisvă

Uganda va evolua în Grupa C, alături de:

  • Tunisia – 23 decembrie
  • Tanzania – 27 decembrie
  • Nigeria – 30 decembrie

Pe lângă Alhassan, FCSB va rămâne fără Siyabonga Ngezana (Africa de Sud) și David Kiki (Benin), ambii convocați la echipele lor naționale.

Jucătorii convocați de Uganda pentru Cupa Africii pe Națiuni

Portari:

  • Magoala Salim Omar (Richards Bay FC)
  • Onyango Denis (Mamelodi Sundowns FC)
  • Alionzi Nafian (Defense Forces FC)
  • Lukwago Charles (KCCA FC)

Fundași:

  • Sibbick Toby (Burton Albion FC)
  • Caprodossi Elio (FC Universitatea Cluj)
  • Obita Jordan (Hibernian FC)
  • Torach Rogers (Vipers SC)
  • Kayondo Abdu Azizi (FC Slovan Liberec)
  • Muleme Isaac (Viktoria Žižkov)
  • Awany Timothy (FC Ashdod)
  • Owori David (SC Villa)
  • Mukundane Hilary (Vipers SC)

Mijlocași

  • Semakula Kenneth (Al-Adalah FC)
  • Aucho Khalid (Singida Black Stars SC)
  • Ssekganda Ronald (APR FC)
  • Byaruhanga Bobosi (Oakland Roots SC)
  • Alhassan Baba (FCSB)

Atacanți:

  • Okello Allan (Vipers SC)
  • Melvyn Lorenzen (Muangthong United FC)
  • Mutyaba Travis (CS Sfaxien)
  • Omedi Denis (APR FC)
  • Mato Rogers (FK Vardar)
  • Mpande Reagan (Jamus FC)
  • Ssembugali Jude (St. Johns FC)
  • Ikpeazu Uchechukwu (Masaka Sunshine FC)
  • Mukwala Steven (Simba SC)
  • Bogere James (Masaka Sunshine FC)
  • Ahimbisibwe Ivan (KCCA FC)
  • Kwikiriza Shafik Nana (KCCA FC)

Citește și

Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Campionate
13:37
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Citește mai mult
Beckham, refuzat de Messi! Proprietarul echipei Inter Miami a dezvăluit: „Mi-a spus că doar la asta se gândește”
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
13:26
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
liga 1 cupa africii pe natiuni fcsb baba alhassan
Știrile zilei din sport
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Handbal
07.12
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Citește mai mult
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Tenis
07.12
România pierde un mare talent Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Citește mai mult
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Stranieri
07.12
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni” Cosmin Olăroiu a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Citește mai mult
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Superliga
07.12
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Citește mai mult
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
23:32
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
22:47
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Europa League
07.12
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește mai mult
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Superliga
07.12
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Citește mai mult
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Formula 1
07.12
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Citește mai mult
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
07.12
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 37 rapid 10 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share