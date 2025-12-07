FCSB pierde încă un jucător Unul dintre elevii lui Elias Charalambous, convocat la națională » Pleacă la Cupa Africii pe Națiuni

FCSB nu va mai putea conta în acest an pe mijlocașul Baba Alhassan (24 de ani), convocat la echipa națională a Ugandei pentru Cupa Africii pe Națiuni.

Turneul din Africa se va desfășura între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026, iar Uganda a anunțat oficial convocarea jucătorului de la FCSB.

Baba Alhassan, convocat la echipa națională a Ugandei

Conform unui comunicat emis de Federația de Fotbal din Uganda, delegația va pleca pe 7 decembrie spre Casablanca, unde echipa va efectua un cantonament de 11 zile și va disputa două meciuri de pregătire.

Alhassan, care a fost titular în șase partide din Superliga din acest sezon, a lipsit de la derby-ul cu Dinamo (0-0), fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Alhassan va rata următoarele trei meciuri ale FCSB-ului:

11 decembrie: FCSB – Feyenoord (22:00)

FCSB – Feyenoord (22:00) 15 decembrie: Unirea Slobozia – FCSB (20:30)

Unirea Slobozia – FCSB (20:30) 21 decembrie: FCSB – Rapid (20:00)

Dacă Uganda ar ajunge în finala competiției, mijlocașul ar putea lipsi și de la partida cu FC Argeș, care va avea loc 17 ianuarie.

23 de meciuri a jucat Baba Alhassan în sezonul 2025-2026, în care a reușit să ofere doar o pasă decisvă

Uganda va evolua în Grupa C, alături de:

Tunisia – 23 decembrie

– 23 decembrie Tanzania – 27 decembrie

– 27 decembrie Nigeria – 30 decembrie

Pe lângă Alhassan, FCSB va rămâne fără Siyabonga Ngezana (Africa de Sud) și David Kiki (Benin), ambii convocați la echipele lor naționale.

Jucătorii convocați de Uganda pentru Cupa Africii pe Națiuni

Portari:

Magoala Salim Omar (Richards Bay FC)

Onyango Denis (Mamelodi Sundowns FC)

Alionzi Nafian (Defense Forces FC)

Lukwago Charles (KCCA FC)

Fundași:

Sibbick Toby (Burton Albion FC)

Caprodossi Elio (FC Universitatea Cluj)

Obita Jordan (Hibernian FC)

Torach Rogers (Vipers SC)

Kayondo Abdu Azizi (FC Slovan Liberec)

Muleme Isaac (Viktoria Žižkov)

Awany Timothy (FC Ashdod)

Owori David (SC Villa)

Mukundane Hilary (Vipers SC)

Mijlocași

Semakula Kenneth (Al-Adalah FC)

Aucho Khalid (Singida Black Stars SC)

Ssekganda Ronald (APR FC)

Byaruhanga Bobosi (Oakland Roots SC)

Alhassan Baba (FCSB)

Atacanți:

Okello Allan (Vipers SC)

Melvyn Lorenzen (Muangthong United FC)

Mutyaba Travis (CS Sfaxien)

Omedi Denis (APR FC)

Mato Rogers (FK Vardar)

Mpande Reagan (Jamus FC)

Ssembugali Jude (St. Johns FC)

Ikpeazu Uchechukwu (Masaka Sunshine FC)

Mukwala Steven (Simba SC)

Bogere James (Masaka Sunshine FC)

Ahimbisibwe Ivan (KCCA FC)

Kwikiriza Shafik Nana (KCCA FC)

