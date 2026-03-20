„A fost un șoc pentru ei” Avertismentul lui Rădoi pentru jucători, înainte de pauză: „Cei care rămân vor avea de suferit”

FCSB - UTA Arad 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani) a tras primele concluzii după ce a obținut primul succes de la revenirea pe banca fostei sale echipe.

Tehnicianul este conștient că misiunea sa la formația lui Gigi Becali nu este una ușoară și i-a avertizat pe jucători că vor urma antrenamente intense în perioada următoare.

Mirel Rădoi: „Cei care rămân vor avea de suferit”

„Lucrul pozitiv e că am ieșit cu victorie, dacă vom avea o intensitate asemănătoare, cred că va fi o chestiune de timp până când adversarii vor ceda.

Mai avem mult de lucru, ca să fiu sincer. Cea mai mare problemă a fost din punct de vedere mental, să-i facem să înțeleagă importanța meciurilor. Vrem sau nu vrem, a fost un șoc pentru ei ratarea play-off-ului. Nu se așteptau să fie în situația asta.

Mă bucur că am câștigat, pentru că le crește moralul. Vine perioada de pauză pentru națională, în care cei care vor rămâne vor avea de suferit.

E puțin și vina mea, pentru că am exagerat cu antrenamentele poziționale, probabil și de aceea nu au dat prea mult la poartă”, a declarat Rădoi.

Cât despre faptul că e prima dată în acest sezon când FCSB are două meciuri consecutive fără gol primit, Rădoi a transmis:

„Sincer, nu știu, dar îmi plac datele. Mă surprindeți, dar mai avem mult de lucru. Sunt un tip foarte pretențios, dar mai sunt lucruri la care trebuie să muncim”.

Întrebat despre selecția pentru echipa națională, la barajul cu Turcia, Rădoi a răspuns:

„Știu cât de dificil e să alegi jucători pentru echipa națională. Victoria le va da un moral, mai ales pentru David, că a și marcat. Cred că merită felicitați toți jucătorii.

(n.r. Merita și Olaru convocarea?) Nu aș vrea să fiu în situația asta (nr. de a comenta), pentru că și eu am fost acolo (n.r. la națională). Mă bucur pentru cei care au fost chemați, dar și pentru cei care au rămas, pentru că pot să-i chinui la antrenamente”.

