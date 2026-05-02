„Au pus presiune pe arbitru”  Darius Olaru a venit cu explicații după eșecul cu Csikszereda: „Iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo” +10 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Au pus presiune pe arbitru” Darius Olaru a venit cu explicații după eșecul cu Csikszereda: „Iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 09:28
  • Csikszereda - FCSB 1-0. Darius Olaru (28 de ani), jucătorul roș-albaștrilor, a venit cu explicații pentru înfrângerea suferită de campioana en-titre în etapa #7 din play-out.

Attila Csuros a dat lovitura pentru Csikszereda în minutul 87 al partidei de la Miercurea Ciuc, în urma unui corner.

Corvinul, promovare amânată! Sepsi dă lovitura pe final și hunedorenii mai au de așteptat » Rezultatele din Liga 2 + Clasament actualizat
Citește și
Corvinul, promovare amânată! Sepsi dă lovitura pe final și hunedorenii mai au de așteptat » Rezultatele din Liga 2 + Clasament actualizat
Citește mai mult
Corvinul, promovare amânată! Sepsi dă lovitura pe final și hunedorenii mai au de așteptat » Rezultatele din Liga 2 + Clasament actualizat

Csikszereda - FCSB 1-0. Darius Olaru: „Ei au pus presiune pe arbitru”

La finalul partidei de vineri, Darius Olaru s-a plâns de starea gazonului de la Miercurea Ciuc.

„Nu știu cum am reușit să pierdem, ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă. După părerea mea, am dominat meciul, am avut ocazii, dar am pierdut.

Prima dată a fost terenul mai bun, acum au fost porțiuni de teren unde era iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo. Până la urmă și ei au jucat pe același teren. Asta e, am pierdut și îi felicităm.

Ei au pus presiune pe arbitru încă din primele faze ale meciului. Mergem mai departe. Am avut și în acest meci foarte multe ocazii, n-a intrat mingea în poartă.

Trec săptămânile, ne apropiem de acel baraj și am început să scădem ritmul. Dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să arătăm mult mai bine”, a declarat Darius Olaru la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

Ne îngrijorează la cum am arătat, dar cred că putem să ne ridicăm nivelul. Oricine ar fi la primul baraj, eu cred că vom fi favoriți. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, știm că acesta nu e locul nostru Darius Olaru, jucător FCSB

Risto Radunovic: „Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună”

Risto Radunovic, fundașul stânga al campioanei, a comentat la rândul său rezultatul înregistrat de FCSB în etapa 7 din play-out.

„E o înfrângere, am jucat destul de bine, am controlat meciul, am avut multe faze fixe, dar plecăm cu 0 puncte. Ne-au dat gol din corner, noi am avut foarte multe situații din faze fixe, dar și în joc, dar nu am reușit să marcăm. Asta e, mergem mai departe.

Am controlat meciul, am avut multe ocazii. A venit acel corner la final de meci și ne-au dat gol. Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună, avem ocazii, jocul merge bine.

Am controlat meciul, nu trebuie să ne comparăm, cu tot respectul, cu echipele de play-out. Trebuie să jucăm toate meciurile cu maximum de respect pentru adversari”, a declarat muntenegreanul.

Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg
Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg Csikszereda - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad632*
9FC Botoșani631
10Csikszereda730*
11Oțelul Galați628
12Farul Constanța624*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București611
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Liga 1 LIVE de la 18:15, Petrolul - UTA Arad, în play-out. U Craiova - Dinamo se joacă de la 21:00 » Clasamentul actualizat
Superliga
09:02
Liga 1 LIVE de la 18:15, Petrolul - UTA Arad, în play-out. U Craiova - Dinamo se joacă de la 21:00 » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 18:15, Petrolul - UTA Arad, în play-out. U Craiova - Dinamo se joacă de la 21:00 » Clasamentul actualizat
Gender reveal la Săftica Căpitanul lui Dinamo va deveni tată și a aflat sexul copilului chiar în cantonamentul „câinilor”
Superliga
23:11
Gender reveal la Săftica Căpitanul lui Dinamo va deveni tată și a aflat sexul copilului chiar în cantonamentul „câinilor”
Citește mai mult
Gender reveal la Săftica Căpitanul lui Dinamo va deveni tată și a aflat sexul copilului chiar în cantonamentul „câinilor”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
liga 1 fcsb darius olaru csikszereda risto radunovic
Știrile zilei din sport
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Superliga
08:57
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele 1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Citește mai mult
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Campionate
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Citește mai mult
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Formula 1
11:19
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Citește mai mult
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Alte sporturi
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Citește mai mult
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
13:18
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
13:33
„Când s-a trezit era dimineață” Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!”
„Când s-a trezit era dimineață”  Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior:  „Nici el nu crede ce spune!”
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Campionate
11:58
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Citește mai mult
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 45 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share