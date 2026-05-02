„Au pus presiune pe arbitru” Darius Olaru a venit cu explicații după eșecul cu Csikszereda: „Iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo”

Csikszereda - FCSB 1-0. Darius Olaru (28 de ani), jucătorul roș-albaștrilor, a venit cu explicații pentru înfrângerea suferită de campioana en-titre în etapa #7 din play-out.

Attila Csuros a dat lovitura pentru Csikszereda în minutul 87 al partidei de la Miercurea Ciuc, în urma unui corner.

Csikszereda - FCSB 1-0 . Darius Olaru: „Ei au pus presiune pe arbitru”

La finalul partidei de vineri, Darius Olaru s-a plâns de starea gazonului de la Miercurea Ciuc.

„Nu știu cum am reușit să pierdem, ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă. După părerea mea, am dominat meciul, am avut ocazii, dar am pierdut.

Prima dată a fost terenul mai bun, acum au fost porțiuni de teren unde era iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo. Până la urmă și ei au jucat pe același teren. Asta e, am pierdut și îi felicităm.

Ei au pus presiune pe arbitru încă din primele faze ale meciului. Mergem mai departe. Am avut și în acest meci foarte multe ocazii, n-a intrat mingea în poartă.

Trec săptămânile, ne apropiem de acel baraj și am început să scădem ritmul. Dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să arătăm mult mai bine”, a declarat Darius Olaru la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

Ne îngrijorează la cum am arătat, dar cred că putem să ne ridicăm nivelul. Oricine ar fi la primul baraj, eu cred că vom fi favoriți. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, știm că acesta nu e locul nostru Darius Olaru, jucător FCSB

Risto Radunovic: „Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună”

Risto Radunovic, fundașul stânga al campioanei, a comentat la rândul său rezultatul înregistrat de FCSB în etapa 7 din play-out.

„E o înfrângere, am jucat destul de bine, am controlat meciul, am avut multe faze fixe, dar plecăm cu 0 puncte. Ne-au dat gol din corner, noi am avut foarte multe situații din faze fixe, dar și în joc, dar nu am reușit să marcăm. Asta e, mergem mai departe.

Am controlat meciul, am avut multe ocazii. A venit acel corner la final de meci și ne-au dat gol. Ăsta e fotbalul, suntem o echipă bună, avem ocazii, jocul merge bine.

Am controlat meciul, nu trebuie să ne comparăm, cu tot respectul, cu echipele de play-out. Trebuie să jucăm toate meciurile cu maximum de respect pentru adversari”, a declarat muntenegreanul.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Csikszereda 7 30* 11 Oțelul Galați 6 28 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport