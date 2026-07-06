„Ar trebui să fiți deportați!” Mesaj dur adresat celor care critică intervenția lui Donald Trump »  Ronaldo, ajutat ca Balogun! +6 foto
Folarin Balogun, Cristiano Ronaldo și Donald Trump (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionatul Mondial

„Ar trebui să fiți deportați!” Mesaj dur adresat celor care critică intervenția lui Donald Trump » Ronaldo, ajutat ca Balogun!

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 18:44
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 18:55
  • Antreprenorul Dave Portnoy (49 de ani) cere deportarea suporterilor deranjați de intervenția lui Donald Trump în cazul lui Folarin Balogun (25 de ani).
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut parte de un tratament asemănător cu cel de care a beneficiat atacantul reprezentativei americane.
  • SUA - Belgia, meci din „optimile” CM 202, va avea loc marți, de la 03:00 (ora României), liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Duminică au apărut informații conform cărora Donald Trump l-a sunat pe Gianno Infantino „pentru a înțelege mai bine motivul pentru care s-a acordat cartonașul roșu din meciul cu Bosnia și de ce a existat o suspendare”.

Șeful FIFA a cedat la presiunile președintelui SUA și a suspendat suspendarea lui Balogun, înainte de meciul cu Belgia.

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Dave Portnoy: „Dacă sunteți împotriva deciziei din cazul lui Balogun, ar trebui să fiți deportați”

Forul internațional a anunțat că suspendarea lui Balogun a fost suspendată pentru o perioadă „de probă” de un an, urmând să fie anulată dacă acesta nu va comite o altă abatere de „natură și gravitate similare”.

Decizia a stârnit furia fanilor din întreaga lume, inclusiv a unor suporteri americani, iar o personalitate media importantă a intervenit cu un mesaj tăios.

„Voi avea nevoie de un fact-check din partea celor specializați în acest domeniu. Dar aud multe discuții conform cărora acest lucru s-a mai întâmplat la Cupa Mondială, Ronaldo a avut o suspendare anulată (detalii mai jos), deci nu este prima dată când se întâmplă așa ceva.

A fost o decizie corectă. A unit o națiune. Iar dacă sunteți împotriva acestui lucru, și sunteți cetățeni ai Statelor Unite, ar trebui să fiți deportați. Vreau să plecați din țară.

Dacă aveți o problemă cu faptul că acest jucător evoluează, pentru că vă gândiți numai la politică, ar trebui să fiți deportați! Vreau să urcați în primul autobuz, avion, tren… la revedere! Mergeți să trăiți în altă parte. Aici e vorba de a câștiga la fotbal”, a spus Portnoy, citat de dailymail.com.

  • În 2003, Portnoy a creat Barstool Sports, un ziar gratuit dedicat pariurilor sportive în zona Boston, transformându-l ulterior într-unul dintre cele mai influente branduri media independente din SUA.

Faultul pentru care Balogun a fost eliminat în meciul cu Bosnia:

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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Cristiano Ronaldo, ajutat la fel ca Balogun

Cristiano Ronaldo a fost eliminat în partida cu Irlanda (0-2) din preliminariile CM 2026, pe 13 noiembrie 2025, și ar fi trebuit să ispășească o suspendare de trei meciuri.

În mod normal, starul ar fi trebuit să lipsească în ultimul duel al Portugaliei din calificări (9-1 cu Armenia) și în primele două partide ale lusitanilor de la Mondial.

Totuși, Comisia de Disciplină a FIFA a anunțat că meciurile 2 și 3 din suspendare vor trebui executate abia după o perioadă de probă de un an.

A fost printre primii care au anunțat că suspendarea lui Balogun va fi suspendată

Cu câteva ore înainte ca decizia FIFA în cazul lui Balogun să fie confirmată, Portnoy postase un mesaj un platforma X:

„Sursele lui Davey Pitch (n.r. - poreclă pe care și-a atribuit-o singur) din lumea futbulului (sic) spun că un anumit cartonaș roșu ar putea fi anulat în curând”.

După ce s-a aflat că suspendarea lui Balogun a fost suspendată, Portnoy a postat o imagine editată în care se afla alături de Trump, cei doi purtând șepci cu inscripția „US Soccer”.

A sugerat că președintele FIFA a jucat un rol important în luarea acestei decizii.

„Mulți oameni mă întreabă cum a fost anulat această cartonaș roșu. Ce s-a întâmplat în culise? Cine a reușit asta?

Cine au fost sursele mele care m-au făcut să fiu suficient de încrezător încât să-mi pun în joc întreaga reputație pentru această bombă lansată de Davey Pitch?

Ei bine, un jurnalist de seamă nu-și dezvăluie niciodată sursele. Îmi pare rău”.

Zburam spre casă din Saratoga și am primit un mesaj. Era un mesaj lung și provenea de la cele mai înalte niveluri ale puterii din lume, iar conținutul era: „Cred că vom reuși să anulăm această decizie. Cred că acest cartonaș roșu va fi anulat. Dar nu vrem ca oamenii să știe de unde provine informația. Este destul de evident de unde provine. Provine de la administrația Trump! Dave Portnoy, antreprenor american

În ultimii ani, Portnoy a fost foarte activ pe rețelele sociale, apărând frecvent în dezbateri despre sport, afaceri, politică și cultura online.

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